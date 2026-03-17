Neues Joch für die Grafenrheinfelder Kirchturmglocke: Reparatur abgeschlossen
GRAFENRHEINFELD IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Die umfangreichen Instandsetzungsarbeiten an der großen Glocke der Grafenrheinfelder Kirche konnten erfolgreich beendet werden. Nachdem die Glocke aufgrund einer beschädigten Aufhängung über ein Jahr lang schweigen musste, wurde nun ein neues Joch aus massivem Eichenholz installiert.
Die Reparatur war unumgänglich geworden, da das alte Joch Risse aufwies und sich verzogen hatte. Aus Sicherheitsgründen war die Glocke bereits im vergangenen Jahr abgehängt und im Turm zwischengelagert worden. Für den Austausch kam ein Kran zum Einsatz, der den neuen Holzbalken in den Kirchturm hob. Fachleute der Firma „Bayreuther Turmuhren“ übernahmen die Montage sowie die anschließende Neuintonierung der Glocke.
Die Details zum Abschluss der Arbeiten:
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Technische Umsetzung: Neben der neuen Aufhängung wurde die Glocke klanglich neu eingestellt, was Kurt Ebner von der Kirchenverwaltung mit dem Stimmen eines Instruments verglich.
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Kostenpunkt: Die Gesamtkosten für das neue Joch inklusive Kran- und Genehmigungsgebühren belaufen sich auf rund 16.000 Euro.
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Wiederbetriebnahme: Die große Glocke wird erstmals in der Osternacht beim Gloria um 21:00 Uhr wieder feierlich erklingen.
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Weitere Maßnahmen: Für den Mai ist bereits die Renovierung der Zifferblätter der Turmuhr am zweiten Turm geplant, da diese durch die Sonneneinstrahlung ausgeblichen sind.
Während die Kirchengemeinde für die Glocken verantwortlich zeichnet, liegt die Zuständigkeit für die Turmuhr bei der Gemeinde Grafenrheinfeld, wie Bürgermeister Christian Keller erläuterte. Damit sind die Weichen für ein voll funktionsfähiges Geläut und eine sanierte Uhr zur kommenden Saison gestellt.
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