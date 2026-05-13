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Neues KfW-Programm: Landkreis Bad Kissingen fördert Umwandlung von Gewerbe in Wohnraum

13. Mai 2026Letztes Update 13. Mai 2026
Neues KfW-Programm: Landkreis Bad Kissingen fördert Umwandlung von Gewerbe in Wohnraum
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LANDKREIS BAD KISSINGEN – Angesichts steigender Energiekosten und eines zunehmenden Mangels an bezahlbarem Wohnraum setzt der Landkreis auf eine neue Initiative der staatlichen Förderbank KfW. Das Programm „Gewerbe zu Wohnen“ bietet finanzielle Anreize, um ungenutzte Gewerbeimmobilien in modernen Wohnraum zu verwandeln.

Besonders für Unternehmen, Immobilienbesitzer und Projektentwickler im Landkreis eröffnen sich dadurch neue Perspektiven für brachliegende Objekte.

Chancen für Eigentümer und den Landkreis

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Das Ziel des Förderprogramms ist eine Win-win-Situation für die Region: Bestehende Bausubstanz wird nachhaltig aufgewertet, statt neue Flächen zu versiegeln, und gleichzeitig entstehen dringend benötigte Wohneinheiten. Die Wirtschaftsförderung des Landkreises sieht darin einen wichtigen Impuls, um den Standort Bad Kissingen zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

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Die Eckpunkte der Förderung

Wer ungenutzte Büro- oder Gewerbeflächen umbaut, kann mit erheblicher finanzieller Unterstützung rechnen:

  • Zuschusshöhe: Gefördert werden 30 Prozent der förderfähigen Kosten.

  • Maximalbetrag: Die Förderung ist auf 100.000 Euro pro Wohneinheit begrenzt.

  • Zeitplan: Die Antragstellung bei der KfW ist voraussichtlich ab Juli 2026 möglich.

Beratung und Informationen

Interessierte Projektentwickler und Eigentümer können sich bereits jetzt informieren, um ihre Planungen vorzubereiten. Details zum Programm finden sich auf der Website der KfW unter dem Stichwort „Gewerbe zu Wohnen“.

Für eine regionale Beratung und Unterstützung steht die Wirtschaftsförderung des Landkreises Bad Kissingen zur Verfügung. Ansprechpartner ist Frank Bernhard (E-Mail: frank.bernhard@kg.de).

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