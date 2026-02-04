Neues Kinderprogramm im Museum Obere Saline: Spielerisch auf den Spuren des Märchenkönigs
BAD KISSINGEN – Das Museum Obere Saline lädt Kinder zwischen 6 und 12 Jahren ein, im Rahmen des Mitmachprogramms MOSAIK spielerisch die Sonderausstellung über den bayerischen „Märchenkönig“ und seine Verbindung zur Kurstadt zu erkunden. Am Sonntag, den 8. Februar, begeben sich die jungen Teilnehmer auf eine spannende Zeitreise, die von der berühmten Kaiserkur über Shoppingtouren bis hin zur tiefen Freundschaft mit Kaiserin Sisi reicht.
Dabei klärt die Entdeckungsreise auch historische Fragen, wie etwa das Reittempo zwischen Bad Kissingen und Schweinfurt oder den Ort, an dem der König seinem Volk aus dem Hofzug zuwinkte. Nach den Rätseln und Spielen in der Ausstellung können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und, inspiriert von den monatlich wechselnden Themen, eigene Kunstwerke aus verschiedenen Materialien gestalten.
Das zweistündige Programm beginnt um 14:00 Uhr und kostet inklusive Material 5 Euro pro Kind. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet das Museum um eine rechtzeitige Voranmeldung. Neben den monatlichen Terminen wird das Angebot durch das Kinderatelier an jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat ergänzt und kann zudem für individuelle Kindergeburtstage gebucht werden.
