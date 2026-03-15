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Neues Kontinenz- und Beckenbodenzentrum am UKW bietet Hilfe bei Tabuthemen

15. März 2026Letztes Update 15. März 2026
Neues Kontinenz- und Beckenbodenzentrum am UKW bietet Hilfe bei Tabuthemen
Das interdisziplinäre Behandlungsteam freut sich über die Gründung des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums Unterfranken am Universitätsklinikum Würzburg. © Kirstin Linkamp / UKW
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WÜRZBURG – Das Universitätsklinikum Würzburg hat sein medizinisches Angebot erweitert und im Februar 2026 das neue Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Unterfranken eröffnet. In diesem spezialisierten Zentrum arbeiten Experten der Urologie, Gynäkologie und Allgemeinchirurgie Hand in Hand, um Betroffenen mit Harn- oder Stuhlinkontinenz sowie Beckenbodensenkungen eine individuelle und umfassende Behandlung zu ermöglichen.

Du hättest erfahren können, dass etwa die Hälfte aller Frauen im Laufe ihres Lebens von Beckenbodenbeschwerden betroffen ist, oft ausgelöst durch Schwangerschaft oder Geburt. Doch auch Männer nach urologischen Eingriffen sowie Menschen mit neurologischen Erkrankungen wie Parkinson oder Multiple Sklerose leiden häufig unter Inkontinenz. Da das Thema oft noch schambesetzt ist, suchen viele Betroffene erst spät Hilfe. Das neue Zentrum am UKW setzt hier an und bietet als eine von wenigen zertifizierten Einrichtungen in Süddeutschland eine interdisziplinäre Anlaufstelle, in der alle Befunde in einem gemeinsamen Expertenrat besprochen werden.

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Das therapeutische Spektrum reicht von konservativen Methoden wie Beckenbodentraining, Physiotherapie und medikamentöser Therapie bis hin zu modernsten operativen Verfahren. Dank minimalinvasiver und oft roboterassistierter Techniken können Eingriffe heute besonders schonend durchgeführt werden. Durch die enge Verzahnung der Fachbereiche ist es zudem möglich, komplexe Probleme an Blase, Gebärmutter und Darm in nur einer Operation zu behandeln, was die Belastung für die Patienten deutlich reduziert.

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Weitere Informationen zum Leistungsangebot findest du auf der Webseite des Universitätsklinikums.

Informationen unter: www.ukw.de

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