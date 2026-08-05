Neues Programm der vhs Volkach | Gerolzhofen: Mehr als 400 Kurse im Herbst und Winter

VOLKACH – Die Volkshochschule Volkach | Gerolzhofen startet mit einem vielseitigen Programm in das Herbst-/Wintersemester 2026/2027. Ab dem 7. August ist das neue Programmheft online sowie per Post für Abonnenten erhältlich. Das Semester beginnt am 13. September und endet am 28. Februar 2027. Mehr als 400 Veranstaltungen, angeboten von rund 120 Kursleiterinnen und Kursleitern, stehen in Volkach, Gerolzhofen und dem südlichen Landkreis Schweinfurt zur Auswahl.

Anmeldungen sind ab dem 7. August jederzeit online unter www.vhs-vo-geo.de möglich.

Das Angebot umfasst Vorträge, Workshops, Seminare und Livestreams aus den Bereichen Gesellschaft und Politik, Kunst und Kultur, Gesundheit, Ernährung, Beruf, Künstliche Intelligenz, Social Media und Sprachen. Auch zahlreiche Kurse für Kinder und Jugendliche sind wieder Teil des Programms.

Ein besonderer Höhepunkt zum Semesterauftakt ist der Tag des offenen Denkmals am 13. September. Gemeinsam mit regionalen Partnern bietet die Volkshochschule unter anderem Führungen durch den Zwinger in Volkach, die Mainfurt bei Gerlachshausen, den Gutshof Öttershausen, das barocke Landschloss Zeilitzheim sowie eine Walther-von-der-Vogelweide-Führung in Herlheim an.

Fortgesetzt wird zudem die beliebte Reihe „vhs backstage“, bei der Teilnehmende einen Blick hinter die Kulissen regionaler Einrichtungen werfen können. Geplant sind unter anderem Besichtigungen der Kläranlage Gerolzhofen, des Volkacher Freibads nach der ersten Saison sowie eine Weinsensorik-Führung im Weingut Römmert. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich.

Am 12. Oktober beteiligt sich die vhs außerdem am Bayerischen Präventionstag. Im Rahmen des Landesprogramms „Sport vor Ort – draußen, offen, für alle“ werden kostenfreie Bewegungsangebote für Menschen jeden Alters angeboten.

Auch der Unibund Würzburg Volkach setzt seine Reihe „Hörsaal on tour“ mit Vorträgen zu Themen wie unterfränkischen Dialekten, Weinbau, Joachim Ringelnatz oder einem Jahr im Dschungel fort.

Im November und Dezember ergänzt das „Winter Special“ das Semesterprogramm mit kreativen Workshops, Genuss- und Naturerlebnissen, Märchenabenden sowie Entspannungsangeboten.

Darüber hinaus umfasst das Programm unter anderem einen Philosophiekurs, neue Digitalangebote für Seniorinnen und Senioren, Tanzkurse in Kooperation mit der Tanzschule Ballroom, Aqua-Fitness und Aquakurse, Klangschalen-Angebote, Selbstverteidigung für Mädchen, Kochkurse sowie zahlreiche Sprachkurse. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der „jungen vhs“ mit Angeboten für Kinder und Jugendliche.

Die Leiterinnen Sigrid Klemenz (Volkach) und Linda Hader (Gerolzhofen) laden Interessierte ein, das neue Programm zu entdecken und neue Themen für sich auszuprobieren.

Weitere Informationen sowie Anmeldungen sind unter www.vhs-vo-geo.de möglich. Die Geschäftsstellen sind außerdem telefonisch unter 09381/401-141 (Volkach) und 09382/99603 (Gerolzhofen) sowie per E-Mail an info@vhs-vo-geo.de erreichbar.