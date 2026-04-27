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Neues Schach-Angebot im Mehrgenerationenhaus: „Schach spielen lernen“ für alle Generationen

27. April 2026Letztes Update 27. April 2026
Neues Schach-Angebot im Mehrgenerationenhaus: „Schach spielen lernen“ für alle Generationen
Foto: Friederike Schulz /MGH
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HAẞFURT, LKR. HAẞBERGE – Seit April bietet das Mehrgenerationenhaus (MGH) Haßfurt ein offenes Schach-Angebot an, das Menschen jeden Alters dazu einlädt, die Strategien des „königlichen Spiels“ gemeinsam zu entdecken.

Unter der Leitung eines ehrenamtlich Engagierten richtet sich das wöchentliche Treffen besonders an Anfänger sowie leicht Fortgeschrittene. Ziel ist es, Schritt für Schritt die Grundlagen zu vermitteln – von den Zugmöglichkeiten der einzelnen Figuren bis hin zum tieferen Verständnis für taktische Spielzüge.

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Das Angebot zeichnet sich durch seinen intergenerativen Charakter aus:

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  • Gemeinsames Lernen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren kommen am Schachbrett zusammen.

  • Strategie und Austausch: Neben den Spielregeln steht das soziale Miteinander und die Vernetzung der Teilnehmenden im Fokus.

  • Zielsetzung: Die Teilnehmenden sollen langfristig befähigt werden, eigenständig Partien zu führen und eigene Spielideen zu entwickeln.

Die Treffen finden aktuell jeden Dienstag von 16:00 bis 17:30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Haßfurt statt. Vorkenntnisse sind für die Teilnahme nicht erforderlich, und neue Gesichter sind jederzeit willkommen.

Für Fragen oder weitere Informationen steht das Team des Mehrgenerationenhauses Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9528250 zur Verfügung.

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