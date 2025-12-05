Neues Sportangebot im Karl-Beck-Haus in Reichmannshausen
REICHMANNSHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT – Das Schullandheim Karl-Beck-Haus in Reichmannshausen hat in seiner Turnhalle acht neue Bubble Balls in Betrieb genommen. Die Anschaffung der großen, transparenten Bälle, die unter anderem für „Bubble-Fußball“ genutzt werden und die Spieler wie einen Airbag schützen, wurde von der Stiftung der Kreissparkasse Schweinfurt mit einer Spende in Höhe von 2.500 Euro unterstützt.
Landrat Florian Töpper und Peter Schleich, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, informierten sich vor Ort über das Angebot. Landrat Töpper dankte der Stiftung für die finanzielle Unterstützung, die die Sportangebote des Schullandheims attraktiver mache.
Das Karl-Beck-Haus ist ein Schullandheim und eine Jugendbegegnungsstätte in der Trägerschaft des Landkreises Schweinfurt. Es kann von Schulklassen, Jugendgruppen und Bildungsträgern gebucht werden.
Das Schullandheim bietet Kindern und Jugendlichen mit seiner Multifunktionshalle, dem Außengelände und einem Sinnesparcours einen erlebnisreichen Aufenthalt. Hinzu können (lehrplanbezogene) Bildungsangebote in den Bereichen Natur, Kultur und Geschichte sowie pädagogische Bausteine zur Schulung von Kooperation und Kommunikation gebucht werden. Auch im Winter gibt es das „Winter Action“-Konzept.
Weitere Informationen gibt es unter: www.landkreis-schweinfurt.de/karl-beck-haus
