Neues Therapieangebot für Jugendliche mit Schmerzen in Würzburg

WÜRZBURG – Rund 350.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland leiden an chronischen Schmerzen, die entweder über drei Monate anhalten oder wiederholt auftreten.

„In dieser Altersgruppe dominieren Kopfschmerzen oder Schmerzen des Bewegungsapparats“, berichtet Prof. Dr. Heike Rittner, die Leiterin des Zentrums für interdisziplinäre Schmerzmedizin (ZiS) der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie am Uniklinikum Würzburg (UKW). Sie fügt hinzu: „Häufig liegen den Problemen verschiedene Einflussfaktoren zugrunde. Besonders relevant ist das Zusammenspiel von körperlichen Beschwerden und psychischem Stress, da sich Schmerz in dieser Kombination verselbständigen und zur eigenständigen Erkrankung werden kann.“

Therapieprogramm für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren

Um dem wirkungsvoll entgegenzuwirken, bietet das UKW nun ein ganzheitliches Therapieprogramm an, das sich an Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren richtet. An dem Kooperationsprojekt beteiligen sich neben dem ZiS auch das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) der Würzburger Universitäts-Kinderklinik sowie die Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (KJPPP) des UKW.

„Wir behandeln junge Patientinnen und Patienten mit Kopfschmerzen und Schmerzen am Bewegungsapparat, deren Diagnostik abgeschlossen ist“, erklärt Prof. Rittner. Dabei werden sowohl die körperlichen Schmerzen als auch die psychische Belastung berücksichtigt. Prof. Dr. Marcel Romanos, Direktor der KJPPP, präzisiert: „Unser Programm hat vier ‚S‘ im Fokus: Sport, Schlaf, soziale Kontakte und Schule. Es kombiniert daher Wissen mit Bewegungseinheiten – etwa in Form von Hip-Hop oder Zirkus – sowie Entspannungstechniken wie Kunst- und Musiktherapie oder Yoga.“ Prof. Dr. Juliane Spiegler, Leiterin des SPZ, betont, dass der Austausch in einer Gruppe von Gleichbetroffenen den Jugendlichen ermöglicht, Erfahrungen zu teilen und Strategien zur Bewältigung des Alltags zu entwickeln. „Ziel ist es, dass die Jugendlichen für sich selbst einen Umgang mit den Schmerzen finden“, so Prof. Rittner. Auch die Eltern werden mit Informationen versorgt und können vom Austausch mit anderen Eltern profitieren.

Teilstationäre Therapie an sieben Freitagnachmittagen

Um den Schulbesuch oder die Ausbildung der Jugendlichen möglichst wenig zu beeinträchtigen, findet das Programm an sieben Freitagnachmittagen von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr im SPZ auf dem Klinikums-Campus an der Josef-Schneider-Straße statt. Die teilstationäre Therapie wird von der Krankenkasse übernommen.

Nach erfolgreichen Pilotrunden im Jahr 2024 startet das neue Behandlungsprogramm mit dem Jahresbeginn 2025 voll durch. Interessierte können sich in der Tagesklinik des ZiS informieren und anmelden bei Andrea Neckermann unter Tel. 0931/201-30229 oder per E-Mail an schmerztherapie_jugend@ukw.de.