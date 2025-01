Neues Zentrum für Altersmedizin am UKW startet Stationsbetrieb

WÜRZBURG – Das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) hat die Patientenversorgung im neuen Zentrum für Altersmedizin (ZAM) in der Kantstraße aufgenommen. Am 14. Januar wurden die ersten Patienten stationär betreut, nachdem zuvor ein erfolgreicher Testbetrieb stattgefunden hatte. Die stationäre Versorgung soll nun schrittweise ausgeweitet werden.

Im September 2024 übernahm das UKW das Klinikgebäude sowie das Gelände von der AWO Unterfranken, die dort bis Ende 2024 eine geriatrische Rehabilitationsklinik betrieb. Am Standort wurde inzwischen eine Fachabteilung für Akutgeriatrie und geriatrische Frührehabilitation eingerichtet. Rund 170 Mitarbeitende der AWO wechselten im Zuge des Betriebsübergangs an die Würzburger Uniklinik.

PD Dr. Tim von Oertzen, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKW, lobte die Arbeit aller Beteiligten: „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine unglaubliche Leistung erbracht, damit wir nahtlos den Betrieb als Uniklinik starten konnten. Mit dem neuen Zentrum für Altersmedizin verbessern wir die Versorgung geriatrischer Patienten in Unterfranken dauerhaft.“

Telemedizin und Modernisierungsmaßnahmen

Aktuell ist eine von drei Stationen in Betrieb, die bereits umfassend renoviert wurde, unter anderem mit der Erneuerung der Sanitäranlagen. Eine telemedizinische Anbindung an das UKW und ein neues Ultraschallgerät sollen die Patientenversorgung weiter optimieren. Philip Rieger, Kaufmännischer Direktor des UKW, erklärte, dass die weiteren Stationen in den kommenden Monaten saniert und schrittweise eröffnet werden. Auch an der Fassade und der Beschilderung des Gebäudes wird gearbeitet.

Marcus Huppertz, Pflegedirektor des UKW, betonte die engagierte Vorbereitung aller Beteiligten, die sich auch über die Feiertage hinweg für einen reibungslosen Start eingesetzt haben. Besonders die neuen Mitarbeitenden hätten mit ihrer Motivation und ihrem Teamgeist überzeugt.

Breites Versorgungsangebot

In Zukunft werden die drei Stationen Platz für bis zu 90 Patientinnen und Patienten bieten. Neben der stationären Versorgung umfasst das Angebot ein tagesklinisches Versorgungsangebot mit 20 Plätzen, eine Therapie-Praxis sowie eine mobile geriatrische Rehabilitation. Der Betrieb dieser Bereiche hat bereits begonnen.

Die medizinische Leitung des Standorts übernimmt Dr. Kathrin Tatschner, die auch zuvor die geriatrische Einrichtung leitete. Sie freut sich auf die erweiterte Zusammenarbeit unter dem Dach der Würzburger Universitätsmedizin.

Weitere Informationen zu den Angeboten des ZAM sind auf der Homepage des UKW verfügbar.

https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.ukw.de%2Fmedizinische-klinik-i%2Fzentrum-fuer-altersmedizin-zam%2Fstartseite%2F