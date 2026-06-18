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Neugestaltung der Lindenstraße in Stadtlauringen feierlich eingeweiht

18. Juni 2026Letztes Update 18. Juni 2026
Neugestaltung der Lindenstraße in Stadtlauringen feierlich eingeweiht
Artemi Schmick (Hoch- und Tiefbau Müller), Rüdiger Jacob (Architekten Perleth und Partner), Bauhofleiter Joachim Zehner, stellvertretende Geschäftsleiterin Melanie Reuter, Julia Schubert (Müller Hoch- und Tiefbau), 3. Bürgermeisterin Barbara Göpfert, 2. Bürgermeister Heiko Zimny, Christoph Krause (Ingenieurbüro Stubenrauch), Bauamtsleiter Jonas Alber, 1. Bürgermeister René Schäd, Eva Kusebauch (Regierung von Unterfranken), Joachim Perleth (Architekten Perleth und Partner), André Lohmann (Architekten Perleth und Partner), Pfarrer Dr. Eugen Daigeler, Bauhofmitarbeiter Anton Markert - Foto: Tanja Raab
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STADTLAURINGEN – Mit einer offiziellen Feierstunde wurde die grundlegend neugestaltete Lindenstraße in Stadtlauringen ihrer Bestimmung übergeben. Bürgermeister René Schäd begrüßte hierzu neben Vertretern aus Politik und Verwaltung auch die beteiligten Planer, ausführenden Baufirmen sowie zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner.

Modernisierung und Verkehrsberuhigung

Das Projekt umfasste die Sanierung und Neugestaltung eines rund 190 Meter langen Straßenabschnitts. Ziel der Maßnahme, deren Planung bereits im September 2022 begann, war die Anpassung an moderne Anforderungen an eine Ortsstraße. Im Fokus standen dabei:

Nachhaltige Ortsentwicklung

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Besonderen Wert legten die Planer auf Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Herr Perleth vom Architekturbüro Perleth und Partner hob hervor, dass durch die Entsiegelung von Flächen, die Schaffung neuer Grünbereiche und die Pflanzung klimaresilienter Bäume ein zukunftsweisendes Wohnumfeld entstanden sei.

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Investition und Dank

Für die umfassende Sanierung der Lindenstraße investierte der Markt Stadtlauringen insgesamt rund 1,06 Millionen Euro. Bürgermeister Schäd bedankte sich bei allen Beteiligten für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und richtete einen besonderen Dank an die Anwohnerschaft für deren Geduld und Verständnis während der Bauphase.

Abgerundet wurde die Einweihungsfeier durch die Segnung der Straße durch Pfarrer Dr. Eugen Daigeler, der die neue Straße unter den Schutz Gottes stellte und betonte, dass derartige Wege vor allem dazu dienen sollten, Menschen miteinander zu verbinden.


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