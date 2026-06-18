Neugestaltung der Lindenstraße in Stadtlauringen feierlich eingeweiht
STADTLAURINGEN – Mit einer offiziellen Feierstunde wurde die grundlegend neugestaltete Lindenstraße in Stadtlauringen ihrer Bestimmung übergeben. Bürgermeister René Schäd begrüßte hierzu neben Vertretern aus Politik und Verwaltung auch die beteiligten Planer, ausführenden Baufirmen sowie zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner.
Modernisierung und Verkehrsberuhigung
Das Projekt umfasste die Sanierung und Neugestaltung eines rund 190 Meter langen Straßenabschnitts. Ziel der Maßnahme, deren Planung bereits im September 2022 begann, war die Anpassung an moderne Anforderungen an eine Ortsstraße. Im Fokus standen dabei:
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Verkehrsberuhigung: Erhöhung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.
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Parkkonzept: Einrichtung eines eigenen Parkplatzes statt des bisherigen Parkens am Fahrbahnrand.
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Infrastruktur: Erweiterung der Straßenbeleuchtung sowie barrierefreie Ausführung.
Nachhaltige Ortsentwicklung
Besonderen Wert legten die Planer auf Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Herr Perleth vom Architekturbüro Perleth und Partner hob hervor, dass durch die Entsiegelung von Flächen, die Schaffung neuer Grünbereiche und die Pflanzung klimaresilienter Bäume ein zukunftsweisendes Wohnumfeld entstanden sei.
Investition und Dank
Für die umfassende Sanierung der Lindenstraße investierte der Markt Stadtlauringen insgesamt rund 1,06 Millionen Euro. Bürgermeister Schäd bedankte sich bei allen Beteiligten für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und richtete einen besonderen Dank an die Anwohnerschaft für deren Geduld und Verständnis während der Bauphase.
Abgerundet wurde die Einweihungsfeier durch die Segnung der Straße durch Pfarrer Dr. Eugen Daigeler, der die neue Straße unter den Schutz Gottes stellte und betonte, dass derartige Wege vor allem dazu dienen sollten, Menschen miteinander zu verbinden.
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