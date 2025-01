DITTELBRUNN – Beim diesjährigen Neujahrsempfang des SPD-Dachverbands Dittelbrunn im Bürgerhaus kamen mehr als 60 Gäste zusammen, um Rückblick und Ausblick, Dankbarkeit und Engagement zu feiern. Das musikalische Rahmenprogramm gestaltete das lokale Künstlerduo Irma und Fritz.

Holger Schmitt, Vorsitzender der SPD Dittelbrunn, würdigte in seiner Begrüßung die Bedeutung des Ehrenamts: „Ich danke allen, die sich im vergangenen Jahr für unsere Gemeinschaft engagiert haben – sei es im Gemeinderat, in Vereinen oder bei Veranstaltungen wie der Ferien- oder Rosenaktion.“ Auch 1. Bürgermeister Willi Warmuth lobte die konstruktive Zusammenarbeit im Gemeinderat, „selbst wenn wir nicht immer einer Meinung sind.“ Martina Braum, SPD-Kreisvorsitzende, hob den starken Zusammenhalt in Dittelbrunn hervor und bedankte sich für das vielseitige Engagement.

Markus Hümpfer (MdB): Fortschritte und Herausforderungen

Einen Höhepunkt bildete die Rede von Bundestagsabgeordnetem Markus Hümpfer. Er ging auf die Erfolge der SPD im vergangenen Jahr ein, darunter die Erhöhung des BAföG, die Reform des Kindergeldes, der Mindestlohn sowie das Deutschlandticket, das bezahlbare Mobilität ermöglicht. Gleichzeitig warnte er vor globalen Herausforderungen wie technologischen Umbrüchen und geopolitischen Spannungen: „Wir erleben die größte Transformation unserer Gesellschaft seit der Industrialisierung. Umso wichtiger ist es, Orientierung zu geben und Lösungen anzubieten, die Sicherheit und Perspektiven schaffen.“

Ehrung für Uwe Klein

Ein weiterer emotionaler Höhepunkt war die Ehrung von Uwe Klein, der seit 40 Jahren Mitglied der SPD ist. Klein wurde für seine sozialen Projekte und seine Unterstützung in der Parteiarbeit gewürdigt.

Dialog als Schlüssel

In seinem Schlusswort unterstrich Holger Schmitt die Bedeutung des Dialogs: „Gerade in den heutigen Zeiten müssen wir als SPD auf die Anliegen der Menschen eingehen und den Kontakt suchen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.“