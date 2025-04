Neuwahlen beim CSU Ortsverband Schweinfurt-West: Vorstand geht aus der Wahl gestärkt hervor

SCHWEINFURT – Die Ortshauptversammlung bestätigte Thomas Gareiß bereits ein zweites Mal einstimmig zum Ortsvorsitzenden. Ihm zur Seite stehen Jutta Schmid und Annika Gareiß als stellvertretende Ortsvorsitzende, Stadtrat Oliver Schulte als Schatzmeister sowie Linda Schäfer als Schriftführerin. Die Position der Digitalbeauftragten übernimmt bis zu einer Nachwahl kommissarisch die Kreisdigitalbeauftragte Annika Gareiß.

Als Neumitgliederbeauftragte fungiert Beisitzerin Anna Beidel. Weitere Beisitzer sind Kilian Hartmann, Ferdl Heil, der neu aufgenommene Nihat Karatay, Dr. Tatjana Neugebauer, Annika Schmitt und Karl-Heinz Wittstadt. Der Wahlakt wurde souverän von Stadtrat Oliver Schulte geleitet und mit der Wahl der beiden Kassenprüfer Arno Barth und Matthias Endres einstimmig komplettiert.

Auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden ist der langjährige Kreisgeschäftsführer Reimund Maier, dem Ortsvorsitzender Gareiß für seine engagierte und zuverlässige Mitarbeit dankte.

In seinem Bericht konnte Gareiß eine positive Bilanz ziehen: Seit seiner Amtsübernahme vor sechs Jahren sei die Mitgliederzahl im Ortsverband um fast 30 Prozent gestiegen. Auch mit Blick auf die Kommunalwahl 2026 sieht er den Ortsverband gut aufgestellt und kampagnenfähig. „Auch in schwierigen Zeiten werden wir was reißen“, kündigte er zuversichtlich an.