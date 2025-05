Neuwahlen beim KJR Schweinfurt

LANDKREIS SCHWEINFURT – Bei der halbjährlichen Vollversammlung des Kreisjugendrings (KJR) Schweinfurt am 27. Mai 2025 im Landratsamt standen die turnusmäßigen Vorstandswahlen und die Verabschiedung des langjährigen Vorsitzenden Christoph Simon im Mittelpunkt.

Die Delegierten der Jugendorganisationen erteilten dem Vorstand einstimmig die Entlastung für das Jahr 2024, nachdem der stellvertretende KJR-Vorsitzende Mario Kneuer und Sabine Stapf den Jahresbericht präsentiert hatten. Zu den Highlights des Jahres zählten die Begegnung mit dem französischen Partnerverein Familles Rurales du Calvados und das inklusive Zirkuscamp. Dank der Förderung durch das „Demokratiebudget“ konnten zudem Aussteigervorträge und Theaterworkshops realisiert werden. Geschäftsführerin Sabrina Leske stellte den Jahresabschluss vor, und Kassenprüfer Ingo Göllner bestätigte eine einwandfreie Buchführung.

Ein erfreulicher Tagesordnungspunkt war die einstimmige Beschlussfassung über die Erhöhung der Zuschüsse für die Jugendverbände, rückwirkend zum 1. Januar 2025. Vorstandsmitglied Andreas Krumm stellte die geplanten Änderungen vor, die auf große Zustimmung stießen. Die Details sind auf der KJR-Homepage (www.kjr-sw.de) einsehbar.

Die Neuwahlen brachten eine Veränderung an der Spitze des KJR: Sabine Stapf (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt – die erste Frau in dieser Position seit 75 Jahren. Mario Kneuer (Bayerische Sportschützenjugend) wurde als Stellvertreter bestätigt. Felix Palm (Evangelische Jugend) und Andreas Krumm wurden als Beisitzer wiedergewählt, während Robin Niklaus (Bayerische Sportjugend) neu in den Vorstand einzog. Zwei Beisitzerposten blieben vakant und werden im Herbst nachgewählt. Als Rechnungsprüfer wurden Martin Bätz (Jugendrotkreuz), Nicole König (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) und Tanja Kelz (Evangelische Jugend) gewählt. Landrat Florian Töpper, Christoph Simon, MdL Martina Gießübel und Judith Gläser (Freunde von Schweinfurt ist Bunt) wurden zu Einzelpersönlichkeiten berufen.

Der langjährige Vorsitzende Christoph Simon wurde mit wertschätzenden Reden von Landrat Florian Töpper, der neuen Vorsitzenden Sabine Stapf und Luca Häusler vom Stadtjugendring verabschiedet.