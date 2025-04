Neuwahlen im Vereinsvorstand der Feuerwehr Schweinfurt und Rückblick

SCHWEINFURT – Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins der Stadt Schweinfurt war geprägt von einem Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen. Besonders hervorzuheben war der Tag der offenen Tür Ende September, bei dem über 10.000 Besucher die Feuerwehr besuchten, wie Vorstand Mattias Stockinger berichtete.

Bei der Versammlung galt es zudem, zwei Posten im Vorstand neu zu besetzen, da die bisherigen Amtsinhaber nicht mehr für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung standen. Schriftführer Norbert Holzheid übergab sein Amt nach 24 Jahren an Harald Kessler, während Michael Zapke nach 18 Jahren als Beisitzer von Johannes Brand abgelöst wurde. Der Posten des Kassiers wurde vom bisherigen Amtsinhaber Udo Fischer für weitere sechs Jahre übernommen.

Für langjährige Mitgliedschaft im Verein wurden Bernd Reichert für 40 Jahre und Bernd Köber für 50 Jahre ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielten Harald Kessler, Stadtbrandinspektor Florian Körblein, Claus-Dieter Rooß, Hans-Peter Schmidt, Dr. Herbert Wiener und Thorsten Ziegler für ihre 30-jährige Vereinszugehörigkeit eine Ehrung.

Im zweiten Teil der Veranstaltung, der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr mit Ständiger Wache, eröffnete Stadtbrandrat Frank Limbach mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr. Insgesamt mussten die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Schweinfurt 988-mal ausrücken, um im Stadtgebiet und Landkreis Einsätze zu leisten. Trotz eines leichten Rückgangs bei den Einsätzen im Vergleich zum Vorjahr gab es eine Steigerung der Gesamteinsatzstunden, insbesondere durch den Hochwassereinsatz im Juni im Landkreis Aichach-Friedberg. Dort waren 12 Einsatzkräfte zusammen mit Einheiten aus dem Landkreis Schweinfurt für sechs Tage rund um die Uhr im Einsatz, um mit einem Hochleistungspumpensystem bei der Bekämpfung der Hochwasserlage zu unterstützen.

Stadtbrandinspektor Florian Körblein berichtete von weiteren Einsätzen des vergangenen Jahres, darunter ein Dachstuhlbrand in der Ludwigstraße und ein Brand in einer unterirdischen Regenrückhalteanlage zum Jahreswechsel. Beide Einsätze forderten die Einsatzkräfte über mehrere Stunden. Zudem standen zwei große Katastrophenschutzübungen auf dem Plan: Im April übten Einheiten von Stadt und Landkreis sowie Wasserrettungsorganisationen bei einer großen Ölwehrübung am Elefantenbuckel gegenüber der Mainlände. Im Mai folgte eine weitere Übung im Hafengebiet, bei der über 80 Einsatzkräfte eine Großschadenslage rund um das Hafenbecken bewältigten.

Für das Engagement der Schweinfurter Katastrophenschutzhelfer verlieh Oberbürgermeister Sebastian Remelé im Namen des bayerischen Ministerpräsidenten an alle 12 Helferinnen und Helfer die Fluthelfermedaille 2024. Diese Auszeichnung stand für den Dank und die Anerkennung des Freistaates Bayern.

Für langjähriges Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr erhielt Matthias Götz das Feuerwehrehrenzeichen zweiter Klasse für 25 Jahre, während Frank Schikowski für 40 Jahre das Feuerwehrehrenzeichen erster Klasse des Freistaates Bayern verliehen bekam.