Neuzugang beim 1. FC Schweinfurt 1905: Nikolaos Vakouftsis
Foto: 1. FC Schweinfurt 1905
SCHWEINFURT – Der Regionalligist FC Schweinfurt 05 hat seinen zweiten Wintertransfer unter Dach und Fach gebracht und verstärkt die Defensive mit Nikolaos Vakouftsis. Der 21-jährige Innenverteidiger, der zuletzt für die zweite Mannschaft von Greuther Fürth auflief, konnte das Trainerteam der „Schnüdel“ bereits während eines Probetrainings nachhaltig von seinen Qualitäten überzeugen. Vakouftsis, der seine Laufbahn in Deutschland in der U19 des 1. FC Kaiserslautern begann, unterschrieb einen Vertrag, der ihn über den kommenden Sommer hinaus an den Verein bindet.

Geschäftsführer Markus Wolf zeigte sich hocherfreut über die Verpflichtung des gebürtigen Griechen und erinnerte sich insbesondere an das direkte Duell gegen die Fürther im Ronhof in der vergangenen Saison, bei dem der Abwehrspieler bereits positiv aufgefallen war. Wolf beschreibt den Neuzugang als einen sehr robusten und zweikampfstarken Akteur, der zudem über eine starke Mentalität verfügt. Im Training habe Vakouftsis diesen ersten Eindruck voll bestätigt, weshalb man ihn nun fest in den Kader integriert habe.

Der Abwehrspieler selbst brennt auf seine neue Aufgabe im Schnüdeltrikot und will in Schweinfurt seinen nächsten Entwicklungsschritt gehen. Er betonte bei seiner Vorstellung, dass er vor allem Leidenschaft, Kampfgeist und den absoluten Willen mitbringe, alles für den Erfolg des Teams zu geben. Gemeinsam mit der Mannschaft wolle er nun hart arbeiten, um in der restlichen Spielzeit so viele Punkte wie möglich einzufahren und die Defensive der Grün-Weißen zu stabilisieren.

14. Januar 2026Letztes Update 14. Januar 2026

