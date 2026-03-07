NGG Unterfranken wirbt für starke Betriebsräte
LANDKREIS-SCHWEINFURT – Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ruft bei den anstehenden Wahlen vom 1. März bis 31. Mai dazu auf, Betriebsräte neu zu wählen, um die Interessen der Beschäftigten wirksamer zu vertreten. Im Landkreis Schweinfurt sind rund 33.300 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in knapp 1.300 Betrieben wahlberechtigt, wobei ein Betriebsrat bereits in Betrieben ab fünf Beschäftigten gewählt werden kann.
Laut Ibo Ocak von der NGG Unterfranken bündelt der Betriebsrat die Stimmen der Belegschaft und fungiert als notwendiges Sprachrohr gegenüber der Leitungsebene. In Betrieben ohne Tarifbindung fehlt den Beschäftigten rechnerisch ein volles Monatsgehalt, während gleichzeitig jährlich eine Woche Mehrarbeit anfällt. Das Zusammenspiel von Gewerkschaft und Betriebsrat sichert nicht nur faire Löhne, sondern beeinflusst auch die Urlaubsplanung, den Gesundheitsschutz und die Gestaltung von Schichtplänen positiv.
Besonderes Augenmerk liegt zudem auf der Ausbildung und der Standortsicherung: Ein Betriebsrat engagiert sich aktiv für den Nachwuchs und entwickelt Konzepte zum Erhalt von Arbeitsplätzen in Krisenzeiten. Trotz krisenfester Jobs in der regionalen Lebensmittelindustrie sieht die NGG in der Mitbestimmung eine entscheidende Chance, wichtige Unternehmensentscheidungen mitzugestalten und die Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern.
