Nicht angepasste Geschwindigkeit führte zu folgenschweren Unfall und bis zu 10 Kilometer Stau

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG – Am Donnerstagnachmittag kam es auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem schweren Verkehrsunfall, der durch nicht an die Witterungsverhältnisse angepasste Geschwindigkeit verursacht wurde. Der Unfall führte zu einem Stau von bis zu 10 Kilometern Länge.

Gegen 16:55 Uhr verlor der Fahrer einer Corvette, der mit bis zu 150 km/h auf der nassen Fahrbahn unterwegs war, in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Corvette prallte in die rechte Leitplanke, schleuderte über die Fahrbahn und kam schließlich auf dem mittleren Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Durch die Trümmerteile, darunter die gesamte Kofferraumhaube, wurden fünf weitere Fahrzeuge beschädigt. Drei davon waren nicht mehr fahrbereit und mussten, ebenso wie die Corvette, abgeschleppt werden.

Der 45-jährige Unfallverursacher und eine 51-jährige Ford-Fiesta-Fahrerin wurden leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt für etwa eine Stunde vollständig gesperrt werden.

Der Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Waldaschaff mit 25 Kräften und sechs Fahrzeugen, zwei Rettungswagen, die Autobahnmeisterei sowie die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach.



