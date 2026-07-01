„Nicht wegsehen, sondern Vorbild sein“ – Tafel Schweinfurt feiert ehrenamtliche Helfer
SCHWEINFURT – Mit einem Sommerfest in der Hafengaststätte würdigte die Tafel Schweinfurt den unermüdlichen Einsatz ihrer rund 150 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Der Abend stand ganz im Zeichen der Wertschätzung für das langjährige Engagement, das einen zentralen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe leistet.
Ein unverzichtbarer Dienst an der Gesellschaft
Viele der Ehrenamtlichen sind bereits seit 10, 15 oder sogar über 20 Jahren für die Tafel aktiv. Der Vorsitzende Ernst Gehling betonte in seiner Eröffnungsrede den hohen Stellenwert dieses Einsatzes: „Ehrenamtliche sind wunderbare Menschen, die nicht nur sich selbst sehen. Sie stellen ihr Tun nicht in Rechnung und machen dies auch nicht, um Vorteile zu erlangen.“
Die Tafel Schweinfurt leistet einen wichtigen Beitrag, indem sie Lebensmittel rettet und bedürftigen Menschen finanziellen Spielraum verschafft. Wöchentlich nehmen derzeit etwa 3.500 Menschen aus Stadt und Landkreis Schweinfurt – darunter rund ein Drittel Kinder – die Hilfe der Tafel in Anspruch.
Demokratie durch Handeln stärken
Ernst Gehling nutzte die Gelegenheit, um an das Verantwortungsbewusstsein der Anwesenden zu appellieren. Er rief dazu auf, weiterhin Vorbild zu sein und Gleichgültigkeit entgegenzuwirken: „Wir können zwar nicht die fehlende Chancengleichheit von Geburt an ändern, aber mit einem kleinen Anteil mit gutem Beispiel vorangehen.“ Er betonte, dass gerade das aktive Einbringen das beste Mittel sei, um die Demokratie zu stützen und gegen ein gefährliches „Wegsehen“ zu arbeiten.
Erfreuliche Resonanz
Neben den langjährigen Kräften konnte das Tafel-Team beim Sommerfest auch mehr als zehn neue Helferinnen und Helfer willkommen heißen. Die über 70 Gäste genossen den Abend in der Hafengaststätte und zeigten sich dankbar für die entgegengebrachte Anerkennung.
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