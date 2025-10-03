Nicht zu glauben: Mann mit Alkoholwert von 5,24 Promille aufgefunden

OCHSENFURT – Ein 29-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag in Ochsenfurt mit einem erschreckend hohen Atem-Alkoholwert von 5,24 Promille aufgefallen. Aufmerksame Passanten fanden den Mann in hilfloser Lage auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marktbreiter Straße und verständigten umgehend die Rettungskräfte und die Polizei. Die Beamten konnten einen Defekt am Messgerät ausschließen.

Der deutsche Staatsbürger wurde um 15:30 Uhr auf dem Parkplatz gefunden. Nachdem die alarmierte Polizei bei dem Mann einen Atemalkoholtest durchgeführt hatte, der den Wert von 5,24 Promille ergab, wurde der 29-Jährige umgehend durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert.