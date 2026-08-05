Nicole Jäger gastiert mit „Grande Dame“ in Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Comedian und Bestsellerautorin Nicole Jäger macht mit ihrem neuen Bühnenprogramm „Grande Dame“ Station in Bad Kissingen. Der Auftritt findet am Freitag, 4. September, um 20 Uhr im Rossini-Saal statt.

Mit „Grande Dame“ präsentiert Nicole Jäger einen Abend voller Humor, Emotionen und persönlicher Geschichten. Die preisgekrönte Comedian setzt sich auf ihre unverwechselbare Art mit Themen wie Selbstliebe, Körperakzeptanz und gesellschaftlichen Erwartungen auseinander – ehrlich, pointiert und mit viel Witz.

Tickets sind in der Tourist-Information im Arkadenbau, telefonisch unter 0971/8048-444, per E-Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de sowie online unter www.bad-kissingen.de/events erhältlich.

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