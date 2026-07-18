Nicole Selzam neue Vizepräsidentin des Landgerichts Schweinfurt

SCHWEINFURT – Das Landgericht Schweinfurt hat eine neue Vizepräsidentin: Nicole Selzam hat das Amt zum 15. Juli 2026 übernommen und folgt damit auf Claudia Guba, die im Mai die Leitung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt übernommen hat.

Die bisherige Direktorin des Amtsgerichts Freising wurde vom Bayerischen Staatsminister der Justiz Georg Eisenreich an das Landgericht Schweinfurt versetzt. Dort übernimmt sie künftig auch den Vorsitz der 1. Strafkammer sowie der Schwurgerichtskammer.

Die gebürtige Würzburgerin Nicole Selzam ist 52 Jahre alt und begann ihren beruflichen Weg zunächst in der bayerischen Finanzverwaltung. Nach dem Nachholen des Abiturs studierte sie Rechtswissenschaften an der Universität Würzburg und absolvierte dort auch ihr Referendariat.

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Im August 2001 trat Selzam als Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft München I in die bayerische Justiz ein. Nach einem Wechsel als Richterin an das Landgericht München I kehrte sie 2009 als Gruppenleiterin zur Staatsanwaltschaft München I zurück. 2016 wurde sie zur Vorsitzenden Richterin am Landgericht München I befördert und übernahm ab 2017 den Vorsitz einer Großen Strafkammer. Seit Dezember 2023 leitete sie als Direktorin das Amtsgericht Freising.

Landgerichtspräsident Franz Truppei begrüßte die Neubesetzung der Stelle, insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Belastung der Schwurgerichtskammer. Nach einer zweieinhalbmonatigen Vakanz sei es wichtig gewesen, die Position wieder zu besetzen. Die übrigen Mitglieder der Kammer hätten in dieser Zeit die Sitzungstätigkeit unter Beachtung des Beschleunigungsgebots in Haftsachen erfolgreich fortgeführt.

„Mit der Kombination aus Rechtsprechungserfahrung als langjährige Strafkammervorsitzende an einem Großstadtgericht und Führungserfahrung als vormalige Amtsgerichtsdirektorin ist Nicole Selzam eine Idealbesetzung für die Position der Vizepräsidentin beim Landgericht Schweinfurt“, erklärte Truppei.

Er zeigte sich überzeugt, dass Selzam durch ihre Rückkehr in ihre unterfränkische Heimat schnell wieder heimisch werden werde. Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt ihr jedoch nicht: Bereits am Montag, 20. Juli 2026, leitet sie ihre erste Strafkammersitzung.