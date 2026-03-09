Auto IU

Niederlage beim A-Team Lifting – AC-Gewichtheber überzeugen mit Rekorden

Sophie Hügelschäffer erzielt erneut die meisten Relativpunkte - Foto: Ulrike Zehner
SCHWEINFURT – Am 8. Wettkampftag der 2. Bundesliga mussten sich die Gewichtheber des AC 82 Schweinfurt erwartungsgemäß dem A-Team Lifting mit 0:3 geschlagen geben. Vor einer gut besuchten Kulisse unterlagen die Unterfranken mit 393,4 zu 590,0 Relativpunkten, setzten jedoch mit zahlreichen persönlichen Bestleistungen und neuen Rekorden deutliche Akzente.

Sophie Hügelschäffer war mit 92,0 Punkten die erfolgreichste Heberin des Teams. Besondere Aufmerksamkeit erregten die neuen Unterfrankenrekorde: Elina Wagner stellte mit 84 kg im Stoßen eine neue Bestmarke in der Klasse bis 77 kg auf, während Julia Metzger mit 116 kg im Zweikampf den Rekord in der Klasse bis 58 kg verbesserte. Auch Yannick Müller, der nach über einem Jahr Wettkampfpause kurzfristig einsprang, überzeugte mit drei neuen Unterfrankenrekorden in der Klasse über 110 kg (115 kg Reißen / 145 kg Stoßen / 260 kg Zweikampf).

In der Gesamttabelle belegt der AC 82 Schweinfurt weiterhin den sechsten Platz. Am letzten Wettkampftag, dem 11. April 2026, empfangen die Schweinfurter den Tabellendritten TSV Heinsheim im Sachs-Stadion zum Saisonabschluss.

Das könnte Dich auch interessieren:

Einzelleistungen der AC-Heber

Name Körpergewicht Reißen Stoßen Zweikampf Relativ-Punkte
Sophie Hügelschäffer 63,5 66 85 151 92,0
Elina Wagner 70,2 66 84 150 76,0
Julia Metzger 56,9 50 66 116 73,0
Philipp Lendner 89,3 110 128 238 59,4
Yannick Müller 114,1 115 145 260 50,0
Ulrike Zehner 55,3 38 46 84 43,0

Tabelle der 2. Bundesliga (Gruppe B) nach dem 8. Wettkampftag

Platz Mannschaft Punkte
1. SGV Böbingen 23 : 1
2. SV 90 Gräfenroda 21 : 3
3. TSV Heinsheim 16 : 5
4. AC Germania St. Ilgen 15 : 9
5. A-Team Lifting 14 : 10
6. AC 82 Schweinfurt 10 : 14
7. SV Germania Obrigheim 9 : 12
8. AC 1892 Weinheim 4 : 20
9. Thür. Athletenteam Suhl-Schleusingen 3 : 21
10. TB 03 Roding 2 : 22

