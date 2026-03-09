Niederlage beim A-Team Lifting – AC-Gewichtheber überzeugen mit Rekorden
SCHWEINFURT – Am 8. Wettkampftag der 2. Bundesliga mussten sich die Gewichtheber des AC 82 Schweinfurt erwartungsgemäß dem A-Team Lifting mit 0:3 geschlagen geben. Vor einer gut besuchten Kulisse unterlagen die Unterfranken mit 393,4 zu 590,0 Relativpunkten, setzten jedoch mit zahlreichen persönlichen Bestleistungen und neuen Rekorden deutliche Akzente.
Sophie Hügelschäffer war mit 92,0 Punkten die erfolgreichste Heberin des Teams. Besondere Aufmerksamkeit erregten die neuen Unterfrankenrekorde: Elina Wagner stellte mit 84 kg im Stoßen eine neue Bestmarke in der Klasse bis 77 kg auf, während Julia Metzger mit 116 kg im Zweikampf den Rekord in der Klasse bis 58 kg verbesserte. Auch Yannick Müller, der nach über einem Jahr Wettkampfpause kurzfristig einsprang, überzeugte mit drei neuen Unterfrankenrekorden in der Klasse über 110 kg (115 kg Reißen / 145 kg Stoßen / 260 kg Zweikampf).
In der Gesamttabelle belegt der AC 82 Schweinfurt weiterhin den sechsten Platz. Am letzten Wettkampftag, dem 11. April 2026, empfangen die Schweinfurter den Tabellendritten TSV Heinsheim im Sachs-Stadion zum Saisonabschluss.
Einzelleistungen der AC-Heber
|Name
|Körpergewicht
|Reißen
|Stoßen
|Zweikampf
|Relativ-Punkte
|Sophie Hügelschäffer
|63,5
|66
|85
|151
|92,0
|Elina Wagner
|70,2
|66
|84
|150
|76,0
|Julia Metzger
|56,9
|50
|66
|116
|73,0
|Philipp Lendner
|89,3
|110
|128
|238
|59,4
|Yannick Müller
|114,1
|115
|145
|260
|50,0
|Ulrike Zehner
|55,3
|38
|46
|84
|43,0
Tabelle der 2. Bundesliga (Gruppe B) nach dem 8. Wettkampftag
|Platz
|Mannschaft
|Punkte
|1.
|SGV Böbingen
|23 : 1
|2.
|SV 90 Gräfenroda
|21 : 3
|3.
|TSV Heinsheim
|16 : 5
|4.
|AC Germania St. Ilgen
|15 : 9
|5.
|A-Team Lifting
|14 : 10
|6.
|AC 82 Schweinfurt
|10 : 14
|7.
|SV Germania Obrigheim
|9 : 12
|8.
|AC 1892 Weinheim
|4 : 20
|9.
|Thür. Athletenteam Suhl-Schleusingen
|3 : 21
|10.
|TB 03 Roding
|2 : 22
