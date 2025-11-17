Auto IU

Niedrigere Energiekosten ab 1. Januar 2026: Stadtwerke Bad Kissingen senken Preise für Strom und Erdgas

BAD KISSINGEN – Die Stadtwerke Bad Kissingen passen ihre Energiepreise zum 1. Januar 2026 an. Im kommenden Jahr profitieren Kundinnen und Kunden von Entlastungen sowohl im Strom- als auch im Gasbereich. Gleichzeitig stellen die Stadtwerke ihr gesamtes Tarifkundenportfolio auf 100 % Ökostrom um.

Geschäftsführerin Anja Binder und Geschäftsführer Dr. Ralf Merkl äußerten sich erfreut über die Preissenkung und die gleichzeitige Ausrichtung des Tarifangebots auf nachhaltige Energie.

Entlastungen und Hintergründe

1. Strompreise:

2. Gaspreise:

  • Senkung: Die Gaspreise werden trotz steigendem CO₂-Preis leicht reduziert. Die Preise in der Grundversorgung bleiben konstant.

  • Ursache: Die Entlastung ergibt sich hauptsächlich durch die Abschaffung der Gasspeicherumlage, welche in voller Höhe an die Kunden weitergegeben wird.

  • CO₂-Preis: Er steigt ab 2026 an. Die Kosten für CO₂-Zertifikate fließen künftig in die Beschaffungskosten ein und werden nicht mehr separat auf der Rechnung ausgewiesen.

Meilenstein 100 % Ökostrom

  • Umstellung: Ab dem 1. Januar 2026 wird die Stromlieferung für alle Haushaltskunden auf 100 % Erneuerbare Energien umgestellt.

  • Verantwortung: Die Stadtwerke setzen damit als kommunales Unternehmen ein klares Zeichen für den Klimaschutz und die Versorgungssicherheit.

Tarifharmonisierung und Service

 

Im Zuge der Preisänderung wurden einige Strom- und Gastarife zusammengeführt, um die Transparenz des Tarifportfolios zu erhöhen. Bestandskunden werden rechtzeitig per Brief über die Anpassung informiert.

Für Fragen stehen die Mitarbeiter zur Verfügung:

  • Kundeninformationszentrum (Würzburger Straße 5): Montag bis Mittwoch (9:00 bis 16:00 Uhr), Donnerstag (9:00 bis 18:00 Uhr) und Freitag (9:00 bis 13:00 Uhr).

  • Telefon: 0800 826 826 0

  • E-Mail: service@stwkiss.de

  • Online-Tarife: www.stwkiss.de/tarife

