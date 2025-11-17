Niedrigere Energiekosten ab 1. Januar 2026: Stadtwerke Bad Kissingen senken Preise für Strom und Erdgas
BAD KISSINGEN – Die Stadtwerke Bad Kissingen passen ihre Energiepreise zum 1. Januar 2026 an. Im kommenden Jahr profitieren Kundinnen und Kunden von Entlastungen sowohl im Strom- als auch im Gasbereich. Gleichzeitig stellen die Stadtwerke ihr gesamtes Tarifkundenportfolio auf 100 % Ökostrom um.
Geschäftsführerin Anja Binder und Geschäftsführer Dr. Ralf Merkl äußerten sich erfreut über die Preissenkung und die gleichzeitige Ausrichtung des Tarifangebots auf nachhaltige Energie.
Entlastungen und Hintergründe
1. Strompreise:
Senkung: Ein durchschnittlicher Haushalt (3.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch) spart jährlich rund 90 Euro.
Preis je kWh: Der Preis sinkt um circa 3 Cent (etwa 8 Prozent) bei stabilem Grundpreis.
Ursache: Die sinkenden Netzentgelte durch einen Bundeszuschuss von 6,5 Milliarden Euro zur Entlastung der Übertragungsnetze. Die Stadtwerke geben diese Senkung bereits ab dem 1. Januar 2026 an die Kunden weiter.
2. Gaspreise:
Senkung: Die Gaspreise werden trotz steigendem CO₂-Preis leicht reduziert. Die Preise in der Grundversorgung bleiben konstant.
Ursache: Die Entlastung ergibt sich hauptsächlich durch die Abschaffung der Gasspeicherumlage, welche in voller Höhe an die Kunden weitergegeben wird.
CO₂-Preis: Er steigt ab 2026 an. Die Kosten für CO₂-Zertifikate fließen künftig in die Beschaffungskosten ein und werden nicht mehr separat auf der Rechnung ausgewiesen.
Meilenstein 100 % Ökostrom
Umstellung: Ab dem 1. Januar 2026 wird die Stromlieferung für alle Haushaltskunden auf 100 % Erneuerbare Energien umgestellt.
Verantwortung: Die Stadtwerke setzen damit als kommunales Unternehmen ein klares Zeichen für den Klimaschutz und die Versorgungssicherheit.
Tarifharmonisierung und Service
Im Zuge der Preisänderung wurden einige Strom- und Gastarife zusammengeführt, um die Transparenz des Tarifportfolios zu erhöhen. Bestandskunden werden rechtzeitig per Brief über die Anpassung informiert.
Für Fragen stehen die Mitarbeiter zur Verfügung:
Kundeninformationszentrum (Würzburger Straße 5): Montag bis Mittwoch (9:00 bis 16:00 Uhr), Donnerstag (9:00 bis 18:00 Uhr) und Freitag (9:00 bis 13:00 Uhr).
Telefon: 0800 826 826 0
E-Mail: service@stwkiss.de
Online-Tarife: www.stwkiss.de/tarife
