Niesanfall führt zu Aufprall auf LKW – Vier Menschen verletzt

BURKARDROTH, OT PREMICH, LKR. BAD KISSINGEN – Ein Niesanfall hat am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall in der Steinbergstraße geführt. Eine 29-jährige Autofahrerin verlor dadurch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen am Straßenrand stehenden Lkw. Vier Menschen wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei war die 29-Jährige gegen 15.20 Uhr mit ihrem Pkw in Richtung Steinach unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich außerdem zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren. Während der Fahrt musste die Frau niesen, verlor die Kontrolle über ihren Wagen und kollidierte mit einem geparkten Lkw.

Die Fahrerin sowie die beiden Kinder erlitten leichte Verletzungen. Auch der 49-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Er befand sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes auf der Ladefläche seines Fahrzeugs.

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Rettungsdienst und Polizei waren schnell vor Ort. Nach der Erstversorgung wurden alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Pkw der 29-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei hat gegen die Autofahrerin Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.