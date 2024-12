Nikolaus-Aktion der Berufsfeuerwehr Würzburg an der UKW-Kinderklinik: Höhenretter seilen sich ab

WÜRZBURG – Am 6. Dezember 2024 wird es wieder eine Nikolaus-Aktion an der Kinderklinik des Uniklinikums Würzburg (UKW) geben. Die Aktion, die in den vergangenen Jahren für große mediale Aufmerksamkeit gesorgt hat, verspricht auch in diesem Jahr spektakuläre visuelle Eindrücke für Foto- und Filmberichterstattung.

Rund 10 bis 15 Höhenretter der Berufsfeuerwehr Würzburg werden sich als Nikoläuse verkleidet an der Fassade der Kinderklinik abseilen und mittels einer Drehleiter auf beeindruckende Weise zu den Patientenzimmern der Kinder gelangen. Möglicherweise wird erstmals auch ein Hubschrauber zur Unterstützung aus der Luft eingesetzt. Wie in den beiden Vorjahren werden über 50 Höhenrettungseinheiten aus ganz Deutschland ehrenamtlich an dieser Aktion teilnehmen.

Die Aktion beginnt um 7:45 Uhr mit der Anfahrt der Feuerwehr und dem Aufbau. Der Startschuss für die eigentliche Aktion fällt um 8:30 Uhr.

Die Veranstaltung findet an den Gebäuden D30 und D31 des UKW in der Josef-Schneider-Straße in Würzburg statt. Aufgrund von Baustellen sind die Parkplatzmöglichkeiten im Bereich der Kinderklinik begrenzt.