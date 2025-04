Nils Piwernetz bleibt zwei weitere Jahre Schnüdel

SCHWEINFURT – Die Kaderplanungen beim FC 05 schreiten weiter mit großen Schritten voran: Mit der Vertragsverlängerung von Nils Piwernetz bis zum 30. Juni 2027 bleibt ein weiterer Stammspieler und Leistungsträger ligaunabhängig im Verein. Der gebürtige Nürnberger, der aktuell in WÜRZBURG studiert und lebt, ist seit zwei Jahren eine feste Größe in der Defensive der Grün-Weißen.

Piwernetz, ausgebildet beim 1. FC Nürnberg und mit über 100 Regionalligaeinsätzen sowie Drittliga-Erfahrung beim TSV Havelse ausgestattet, hat sich beim FC Schweinfurt schnell als verlässliche Kraft auf der linken Abwehrseite etabliert. Für ihn war die Verlängerung eine klare Entscheidung:

„Ich fühle mich richtig wohl in Schweinfurt, deswegen war die Verlängerung für mich auch nur Formsache. Seit ich hier bin, hat sich vieles ins Positive entwickelt. Ich freue mich darauf, weiterhin Teil dieses Weges zu sein und gemeinsam mit der Mannschaft unsere Ziele zu erreichen.“

Sportleiter Andreas Brendler hebt nicht nur die sportliche, sondern auch die menschliche Komponente hervor:

„Nils ist auf und neben dem Platz ein absoluter Gewinn. Er bringt Qualität mit, stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft und ist als Typ aus dem Team nicht mehr wegzudenken.“

Auch Geschäftsführer Markus Wolf betont die Bedeutung dieser Personalentscheidung:

„Ich bin sehr froh über die Verlängerung. Nils hat großen Anteil an unserer Entwicklung der letzten zwei Jahre. Ich bin überzeugt, dass er auch in Zukunft ein wichtiger Faktor für unseren sportlichen Erfolg sein wird. Und ich gehe davon aus, dass in den kommenden Tagen noch weitere wichtige Bausteine folgen werden.“

Die sportliche Leitung des FC Schweinfurt arbeitet somit weiter zielgerichtet daran, dem Kader für die kommenden Spielzeiten ein stabiles und erfolgshungriges Fundament zu geben.