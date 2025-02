Nissan musste ausweichen – Wer war der Blender bei Bad Neustadt

BAD NEUSTADT AN DER SAALE – Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat am Dienstagabend einen Unfall verursacht und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Unfallhergang

Der Vorfall ereignete sich gegen 21:15 Uhr in der Von-Guttenberg-Straße. Bei Dunkelheit und Regen fuhr ein Pkw mit eingeschaltetem Fernlicht in Richtung Campus. Das Fahrzeug geriet so weit auf die Gegenfahrbahn, dass ein entgegenkommender Nissan-Fahrer ausweichen musste. Dabei kam er ins Bankett und verunfallte.

Fahrer verletzt – Verursacher flüchtig

Der Nissan-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.