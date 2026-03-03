Noch sind Plätze frei: Vielseitiges Kursangebot an der Volkshochschule Bad Kissingen
BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Die Volkshochschule bietet im März und April wieder ein breites Spektrum an interessanten Kursen an, für die aktuell noch freie Plätze verfügbar sind. Von kulinarischen Erlebnissen über Technik-Workshops bis hin zu sportlichen Aktivitäten ist für jeden Geschmack das passende Angebot dabei.
Interessierte können sich auf eine Schokoladenreise begeben, sich über digitale Sicherheit informieren oder den Umgang mit ChatGPT erlernen. Kreative kommen beim Modeldruck auf ihre Kosten, während Sportbegeisterte beim Golf-Fitnesskurs voll durchstarten können. Bitte beachte bei deiner Planung, dass das vhs-Büro während der Osterferien vom 30. März bis zum 10. April geschlossen bleibt.
Hier findest du die kommenden Termine im Überblick:
-
Schokolade bewusst erleben: Sonntag, 22. März, 19:00 – 21:00 Uhr
-
Viren, Würmer & Trojaner: Dienstag, 24. März, 18:00 – 21:00 Uhr
-
Zeit sparen mit ChatGPT: Donnerstag, 26. März, 19:00 – 21:15 Uhr
-
Workshop Modeldruck: Samstag, 28. März oder Sonntag, 29. März, jeweils 10:00 – 16:00 Uhr
-
Golfsport – Fitness fürs Leben: ab Donnerstag, 9. April, 17:30 – 19:30 Uhr (4 Termine)
Anmeldungen sind jederzeit online möglich unter
Alternativ kannst du dich persönlich oder telefonisch unter 0971 807-4211 während der Öffnungszeiten anmelden. Das Büro ist Montag und Dienstag von 14:00 bis 16:00 Uhr sowie Mittwoch bis Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr für dich erreichbar.
