Auto IU

Noch sind Plätze frei: Vielseitiges Kursangebot an der Volkshochschule Bad Kissingen

3. März 2026Letztes Update 3. März 2026
Noch sind Plätze frei: Vielseitiges Kursangebot an der Volkshochschule Bad Kissingen
Sparkasse

BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Die Volkshochschule bietet im März und April wieder ein breites Spektrum an interessanten Kursen an, für die aktuell noch freie Plätze verfügbar sind. Von kulinarischen Erlebnissen über Technik-Workshops bis hin zu sportlichen Aktivitäten ist für jeden Geschmack das passende Angebot dabei.

Interessierte können sich auf eine Schokoladenreise begeben, sich über digitale Sicherheit informieren oder den Umgang mit ChatGPT erlernen. Kreative kommen beim Modeldruck auf ihre Kosten, während Sportbegeisterte beim Golf-Fitnesskurs voll durchstarten können. Bitte beachte bei deiner Planung, dass das vhs-Büro während der Osterferien vom 30. März bis zum 10. April geschlossen bleibt.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Gesundheitsversorgung

Hier findest du die kommenden Termine im Überblick:

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal launcht die leiseste Heißluftfritteuse mit XL-Kapazität

Kreistag Süd Geo-Net
Mehr

  • Schokolade bewusst erleben: Sonntag, 22. März, 19:00 – 21:00 Uhr

  • Viren, Würmer & Trojaner: Dienstag, 24. März, 18:00 – 21:00 Uhr

  • Zeit sparen mit ChatGPT: Donnerstag, 26. März, 19:00 – 21:15 Uhr

  • Workshop Modeldruck: Samstag, 28. März oder Sonntag, 29. März, jeweils 10:00 – 16:00 Uhr

  • Golfsport – Fitness fürs Leben: ab Donnerstag, 9. April, 17:30 – 19:30 Uhr (4 Termine)

Anmeldungen sind jederzeit online möglich unter

vhs-kisshab.de

Alternativ kannst du dich persönlich oder telefonisch unter 0971 807-4211 während der Öffnungszeiten anmelden. Das Büro ist Montag und Dienstag von 14:00 bis 16:00 Uhr sowie Mittwoch bis Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr für dich erreichbar.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

3. März 2026Letztes Update 3. März 2026

Mehr

ACHTUNG: Landesweiter Probealarm am 12. März 2026

ACHTUNG: Landesweiter Probealarm am 12. März 2026

3. März 2026
Städtische Sammlung im MiK erstrahlt ab Ende März in neuem Licht

Städtische Sammlung im MiK erstrahlt ab Ende März in neuem Licht

3. März 2026
Sattelzug prallt auf Kleintransporter auf der A7 – 120.000 Euro Schaden

Sattelzug prallt auf Kleintransporter auf der A7 – 120.000 Euro Schaden

3. März 2026
35.600 mal die eigenen vier Wände: Landkreis Schweinfurt hat eine Wohneigentumsquote von 67,2 Prozent

35.600 mal die eigenen vier Wände: Landkreis Schweinfurt hat eine Wohneigentumsquote von 67,2 Prozent

3. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)