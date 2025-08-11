Nötigung im Straßenverkehr – Weißer BMW gefährdet andere – Zeugen gesucht

HASSFURT – Auf der Strecke zwischen Haßfurt und Schweinfurt soll ein weißer BMW am Donnerstagabend mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht nun nach Zeugen.

Am Donnerstag gegen 22:00 Uhr, fuhren mehrere Fahrzeuge von Haßfurt in Richtung Schweinfurt. Sie fuhren über die Hofheimer Straße und anschließend über die Nordtangente. Ein weißer 3er BMW mit Haßfurter Kennzeichen machte hierbei durch seine Fahrweise auf sich aufmerksam. Der Pkw fuhr immer wieder dicht auf, betätigte die Lichthupe und setzte wiederholt zum Überholen an. Nach der Baustelle im Bereich des Feuerwehrkreisels überholte der Haßfurter mehrere Fahrzeuge. Hierbei soll es zur Gefährdung von Verkehrsteilnehmern gekommen sein, die aus Richtung Schweinfurt kamen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen und ist auf der Suche nach potenziellen Zeugen und nach Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise durch die Fahrweise des weißen 3er BMW gefährdet wurden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.