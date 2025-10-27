Nominierungsversammlung der Freien Wähler Bergrheinfeld und Garstadt e.V.
BERGRHEINFELD – Die Freien Wähler Bergrheinfeld und Garstadt hielten am letzten Mittwoch, den 22. Oktober 2025, im Haus der Begegnung Bergrheinfeld ihre Aufstellungsversammlung zur Kommunalwahl 2026 ab. Unter der Leitung von Kreisrat Norbert Dotzel wurde in konstruktiver Atmosphäre die Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl aufgestellt und zur Abstimmung gebracht.
Die Versammlung fand unter reger Beteiligung der Gemeinderäte, der Mitglieder der Freien Wähler und der Dritten Bürgermeisterin Friederike Weippert statt.
Die Freien Wähler, die eine generationenübergreifende, zukunftsgewandte Gemeindeentwicklung verfolgen, haben zuvor in Workshops ihre Schwerpunkte für die kommende Wahl erarbeitet. Im Fokus stehen:
- Die Umsetzung wesentlicher Infrastrukturprojekte in Bergrheinfeld und Garstadt.
- Die Unterstützung örtlicher Vereine und der ehrenamtlichen Tätigkeit.
Im Zuge der Aufstellungsversammlung nahmen die Teilnehmer die Listung der Kandidaten vor: (Die eigentliche Liste fehlt im vorliegenden Text.)
