Nordbayerischen Hallenmeisterschaften: Leichtathleten von DJK und FC sehr erfolgreich
FÜRTH / SCHWEINFURT – Die Leichtathleten der DJK und des FC 05 Schweinfurt haben bei den Nordbayerischen Hallenmeisterschaften in Fürth mit zahlreichen Podestplätzen und persönlichen Bestleistungen überzeugt. Besonders glänzte Hanna Hümmer (DJK), die sich in der Altersklasse U18 mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg über 800 Meter den Meistertitel sicherte. Auch der Nachwuchs des FC 05 feierte große Erfolge, darunter Plamena Doycheva, die ihr Rennen in der U14 mit einer beeindruckenden Zeit gewann.
In der Altersklasse M15 verpasste Simon Baunach (DJK) den Sieg über 800 Meter nur knapp und belegte in neuer Bestzeit den zweiten Rang. Ebenfalls zwei Silbermedaillen sowie einen dritten Platz steuerten Samuel Retka (DJK) im Hochsprung und Kugelstoßen sowie Matteo Warmuth (FC) über die 60 Meter Hürden bei. Jana Kraus rundete das starke Abschneiden des FC 05 mit einem dritten Platz im Kugelstoßen der W14 ab.
Neben den Medaillengewinnern erkämpften sich viele weitere Schweinfurter Talente wie Jan Dengel, Amelie Hümmer und Felix Joa Platzierungen unter den Top 8 in Nordbayern. Die Trainer zeigten sich hochzufrieden mit der Leistungsdichte und den vielen persönlichen Rekorden, die zum Saisonauftakt in der Halle aufgestellt wurden. Besonders erfreulich war zudem das Debüt von Ruth Alemayehu (FC), die bei ihrem ersten Wettkampf direkt den siebten Platz im Sprint erreichte.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!