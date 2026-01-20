Nordbayerischen Hallenmeisterschaften: Leichtathleten von DJK und FC sehr erfolgreich

Trainingsfleiß zahlt sich aus: Starkes DJK-Team mit von links Kilian Kemper, Simon Baunach, Hanna Hümmer, Felix Joa und Samuel Retka beeindruckte bei den Nordbayerischen Hallenmeisterschaften. - Foto: Eva Baunach