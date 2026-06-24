Nordheimer Hoftage: Weingenuss, Handwerk und Musik vom 3. bis 5. Juli 2026
NORDHEIM A.M. – Vom 3. bis 5. Juli 2026 verwandelt sich der Winzerort Nordheim auf der Weininsel in eine Erlebniswelt für Genießer. Bei den „Nordheimer Hoftagen“ bieten zahlreiche Betriebe ein vielfältiges Programm aus Wein, Kulinarik, Handwerkskunst und Livemusik – der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.
Programmhighlights im Überblick
Die teilnehmenden Betriebe – darunter das Ristorante „Amuni“, der Gästehof-Weinbau Säger, das Demeter-Weingut Helmut Christ, der Ferien- und Winzerhof U. Braun, das Öko-Weingut Zang, Baumann’s, DIVINO, das Familienweingut Johannes Nickel sowie die katholische Bücherei – haben ein abwechslungsreiches Wochenende zusammengestellt:
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Freitag, 3. Juli: Der Auftakt beginnt ab 11:00 Uhr bei Baumann’s. Ab 12:00 Uhr bietet das Familienweingut Nickel am Inselstrand Weine und Köstlichkeiten an, ab 17:00 Uhr öffnet das Ristorante „Amuni“ mit sizilianischen Spezialitäten „to go“. Ab 18:00 Uhr startet das Pre-Opening im Ferien- und Winzerhof U. Braun.
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Samstag, 4. Juli: Der Tag steht unter dem Motto „Wein trifft Handwerk“. Neben zahlreichen Wein- und Kellerführungen (DIVINO, Zang, Christ) gibt es Ausstellungen, eine Bratwurstshow bei Säger (16:00 Uhr) sowie Livemusik. Im Weingut Christ findet ab 16:00 Uhr das „Winetronic“ – Daydancing statt, während bei Nickel am Inselstrand „KaRo feat. Benno“ auftreten.
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Sonntag, 5. Juli: Der Abschlusstag bietet Kulinarik und Unterhaltung. Nach dem Weißwurstfrühstück beim Gästehof-Weinbau Säger (ab 10:00 Uhr) folgen weitere Bratwurst-Shows. Das Weingut Christ lädt um 14:00 Uhr zur Weinbergs-Führung „Flora und Fauna im ökologischen Weinbau“ ein, und ab 15:00 Uhr sorgt das Trio „The Rockin‘ Lafayettes“ im Öko-Weingut Zang für musikalische Unterhaltung.
Weitere Informationen
Das vollständige Programm der Nordheimer Hoftage finden Sie online unter www.nordheim-main.de oder über die „Heimat-Info App“ unter dem Stichwort Nordheim am Main.
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