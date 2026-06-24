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Nordheimer Hoftage: Weingenuss, Handwerk und Musik vom 3. bis 5. Juli 2026

24. Juni 2026Letztes Update 24. Juni 2026
Nordheimer Hoftage: Weingenuss, Handwerk und Musik vom 3. bis 5. Juli 2026
Foto: 2fly4
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NORDHEIM A.M. – Vom 3. bis 5. Juli 2026 verwandelt sich der Winzerort Nordheim auf der Weininsel in eine Erlebniswelt für Genießer. Bei den „Nordheimer Hoftagen“ bieten zahlreiche Betriebe ein vielfältiges Programm aus Wein, Kulinarik, Handwerkskunst und Livemusik – der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Programmhighlights im Überblick

Die teilnehmenden Betriebe – darunter das Ristorante „Amuni“, der Gästehof-Weinbau Säger, das Demeter-Weingut Helmut Christ, der Ferien- und Winzerhof U. Braun, das Öko-Weingut Zang, Baumann’s, DIVINO, das Familienweingut Johannes Nickel sowie die katholische Bücherei – haben ein abwechslungsreiches Wochenende zusammengestellt:

Weitere Informationen

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Das vollständige Programm der Nordheimer Hoftage finden Sie online unter www.nordheim-main.de oder über die „Heimat-Info App“ unter dem Stichwort Nordheim am Main.

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