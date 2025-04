Nordring Bad Kissingen ist wieder frei

BAD KISSINGEN – Nach eineinhalb Jahren intensiver Bauzeit konnte in Bad Kissingen ein weiteres bedeutendes Infrastrukturprojekt erfolgreich abgeschlossen werden.

Mit großer Begeisterung und lautem Jubel nahmen die Kinder des Bad Kissinger Kliegl-Kindergartens und des Kindergartens Hausen, begleitet von einigen Jugendlichen und Erwachsenen, den neu gestalteten Nordring in Besitz. Auf Rollern, Lauf- und Fahrrädern, Inlineskates und Skateboards flitzten sie am Freitagmorgen los, um die symbolische Freigabe der Straße mit Klingeln und fröhlichen Rufen zu feiern.

Zuvor hatten Bad Kissingens Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel, Staatssekretär Sandro Kirchner, Landrat Thomas Bold, der Leiter des Staatlichen Bauamts Schweinfurt, Andreas Hecke, Pfarrer Gerd Greier, Pfarrerin Jacqueline Barraud-Volk sowie Anja Binder, die Geschäftsführerin der Stadtwerke Bad Kissingen, das traditionelle blaue Band gemeinsam durchschnitten und den Nordring damit offiziell für den Verkehr freigegeben. Vertreter der Kirche sprachen zudem den Segen für die neue Straße aus.

Lückenschluss in der umfassenden Sanierung der Ringstraßen um Bad Kissingen

Mit der erfolgreichen Sanierung des Nordrings haben die Stadt Bad Kissingen und das Staatliche Bauamt Schweinfurt eines der umfangreichsten Infrastrukturprojekte der vergangenen Jahre gemeinsam zum Abschluss gebracht. Die Erneuerung des Nordrings stellt nicht nur einen wichtigen Lückenschluss in der Sanierung der gesamten Ringstraßen um Bad Kissingen dar, sondern verbessert auch die Verkehrsinfrastruktur nachhaltig.

In enger Zusammenarbeit hat die Stadt Bad Kissingen mit dem Staatlichen Bauamt Schweinfurt auf einer Länge von über 1,4 Kilometern den kompletten Straßenabschnitt von der Einfahrt der Kasernenstraße bis zur Einmündung der Salinenstraße grundlegend saniert. Zwischen dem Kino und der Einmündung „Am Steingraben“ wurden beidseitig neue Rad- und Gehwege angelegt, die die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer deutlich erhöhen. Bis zur Einmündung in die Salinenstraße wurde der bestehende Radweg vollständig neu gebaut und nahtlos an das überregionale Radwegenetz entlang der malerischen fränkischen Saale angebunden.

Eineinhalb Jahre Bauzeit und eine Investition von 4,5 Millionen Euro

Die umfangreichen Sanierungsarbeiten erforderten eine Bauzeit von insgesamt eineinhalb Jahren und beliefen sich auf Gesamtkosten von rund 4,5 Millionen Euro. Finanziert wurde dieses wichtige Infrastrukturprojekt durch Mittel des Bundes, des Freistaates Bayern und der Stadt Bad Kissingen.

Für Bad Kissingens Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel sind mit dem erfolgreichen Abschluss des Projekts gleich drei bedeutende Ziele erreicht worden: „Zum einen die dringend notwendige Fahrbahnerneuerung auf der wichtigen Verkehrsachse von der Salinenstraße bis zur Kaserne, zum anderen die Schaffung sicherer Radwege, insbesondere für Kinder und Jugendliche aus dem Bereich ‚Kissingen Nord‘, die nun eine gefahrlosere Anbindung an das große Schulareal haben, und schließlich eine umfassende Erneuerung der Infrastruktur für das angrenzende Wohngebiet.“

„Radfahren erfreut sich immer größerer Beliebtheit“, betonte Andreas Hecke, der Leiter des Staatlichen Bauamts Schweinfurt, die Bedeutung der neuen Radwege. Entlang des Nordrings mussten sich die oft jungen Fahrradfahrer den Straßenraum bislang mit einem Verkehrsaufkommen von rund 10.000 Fahrzeugen pro Tag teilen, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellte. Die durchgeführte Baumaßnahme trägt somit maßgeblich zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei.

Landrat Thomas Bold zeigte sich besonders erfreut darüber, dass der Schulweg für viele Schülerinnen und Schüler der angrenzenden Schulen durch die neuen Radwege nun deutlich sicherer geworden ist. Staatssekretär Sandro Kirchner unterstrich die immense Bedeutung einer gut ausgebauten Straßeninfrastruktur gerade auch im ländlichen Raum für die Lebensqualität und die wirtschaftliche Entwicklung der Region.