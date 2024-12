Nordstream-Terroranschlag – Wer ist verantwortlich?

SCHWEINFURT – Der Politikwissenschaftler und Journalist Florian Warweg hielt am Donnerstag, dem 12.12.2024, in der Sportgaststätte TVO in Schweinfurt-Oberndorf sowie am Freitag, dem 13.12.2024, im Buchladen Neuer Weg Würzburg Vorträge über den Terroranschlag auf die Nordstream-Pipelines am 26.09.2022.

Bei diesem Anschlag wurden durch Sprengsätze in der Ostsee drei der vier Gasröhren zwischen Deutschland und Russland zerstört. Die Verantwortlichen für diesen Angriff auf die Energieinfrastruktur Deutschlands und Europas sind bis heute nicht bekannt, was weiterhin für Rätsel und Debatten sorgt.

Florian Warweg, Korrespondent der NachDenkSeiten bei der Bundespressekonferenz, stellte in seinen Vorträgen die aktuelle Faktenlage vor und beleuchtete weniger bekannte Hintergründe des Anschlags. Besonders hervorzuheben war seine Kritik am mangelnden Aufklärungsinteresse, das dieses Thema auf der Bundespressekonferenz erfährt.

Rund 65 Interessierte nahmen an der Veranstaltung in Schweinfurt teil, während etwa 70 Zuhörer im Würzburger Buchladen Neuer Weg lebhafte Diskussionen führten. Neben dem Anschlag auf die zivile Infrastruktur wurden auch Warwegs Erfahrungen mit der Bundespressekonferenz thematisiert.

Die Veranstaltungsreihe „Friedensherbst 2024“ wird von den Organisatoren als voller Erfolg bewertet. Michael Kraus, Sprecher des NachDenkSeiten-Gesprächskreises Schweinfurt/Würzburg und des Deutschen Freidenker-Verbandes Schweinfurt/Würzburg, äußerte sich zufrieden: „Wir haben durchweg starken, ausschließlich positiven Zuspruch erhalten – ob bei der Veranstaltung mit der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen am 21.11.2024 in Würzburg mit rund 100 Besuchern, meinem eigenen Vortrag am 09.12.2024 im TVO Schweinfurt mit 60 Besuchern oder den Vorträgen von Florian Warweg. Dies bestärkt uns, unsere Arbeit auch 2025 engagiert fortzusetzen.“