Notlandung in Würzburg: Gut ausgebildet landet ein 24-Jähriger eine Hubschrauber mit Maschinenschaden

WÜRZBURG/GROMBÜHL – Wegen eines plötzlichen Maschinenschadens musste ein ziviler deutscher Helikopter am 20.08.2025, gegen 14:45 Uhr in den Weinbergen Würzburgs notlanden.

Es gelang dem 24-jährigen Piloten den Hubschrauber im Unteren Steinbergweg sicher zu landen. Dieser war im Auftrag eines Stromversorgers unterwegs, um Leitungen zu überprüfen. Es wurden glücklicherweise weder er, noch sein 30-jähriger Techniker bei dem Manöver verletzt. Es kam zu keinen Sachschäden. Der Heli bleibt bis zur Reparatur vor Ort, ein Unfall in der Luftfahrt wurde von der Polizei aufgenommen und die zuständige Bundesunfallstelle für den Luftverkehr informiert.