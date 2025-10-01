Nuklearmediziner Dr. Stefan Muffert praktiziert nun im Ambulanzzentrum-Schweinfurt

SCHWEINFURT – Dr. Stefan Muffert, bislang als Nuklearmediziner in eigener Praxis am Leopoldina-Krankenhaus bekannt, ist ab sofort im Ambulanzzentrum-Schweinfurt tätig.

Der erfahrene Facharzt bietet dort ausschließlich privatärztliche Behandlungen an und steht Patientinnen und Patienten mit seiner Expertise im Bereich der Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Schilddrüse und Nebenschilddrüse weiterhin zur Verfügung.

Die Schilddrüsendiagnostik zählt zu seinen besonderen Fachgebieten und hat ihm in Unterfranken einen ausgezeichneten Ruf eingebracht. Die Entscheidung, nur noch privatärztlich zu behandeln, ermöglicht ihm nach eigenen Angaben, sich mehr Zeit für jeden einzelnen Fall zu nehmen.

Überall, wo spezialisierte Fachkräfte rar sind, stellt die Terminvergabe oft eine Herausforderung dar. Viele Patienten stehen daher vor der Wahl: monatelanges Warten oder eine eigenfinanzierte, zeitnahe Untersuchung. Geht es um eine präzise Diagnose und eine zuverlässige Behandlung, entscheiden sich viele für Letzteres – die Gesundheit hat Vorrang.

Das Ambulanzzentrum-Schweinfurt ist für Sie unter der Telefonnummer 09721-7015-17 erreichbar.