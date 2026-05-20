Nummer 1 in Unterfranken: Sparkasse Schweinfurt-Haßberge als „Förderprofi“ ausgezeichnet
SCHWEINFURT / MÜNCHEN – Spitzenplatz im regionalen Finanzwesen: Die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge hat sich im Regierungsbezirk Unterfranken an die Spitze gesetzt. Für ihr herausragendes Engagement bei der Vergabe zinsgünstiger öffentlicher Gelder wurde das Institut von der BayernLB mit dem begehrten Award „Förderprofi 2025“ ausgezeichnet. Keine andere Sparkasse in der Region brachte im vergangenen Jahr mehr staatliche Fördermittel an den Kunden.
Die Sparkassen-Finanzgruppe sichert sich damit im Freistaat erneut die unangefochtene Marktführerschaft im Fördergeschäft. Allein im Jahr 2025 reichten die bayerischen Sparkassen in enger Kooperation mit der BayernLB zinsgünstige Darlehen der KfW, der LfA Förderbank Bayern und der Landwirtschaftlichen Rentenbank im Gesamtwert von 2,8 Milliarden Euro aus.
Hohe Fachexpertise für Mittelstand und Privatkunden
Der „Förderprofi“ wird von der BayernLB jährlich an die engagiertesten Institute in jedem der sieben bayerischen Regierungsbezirke verliehen. Ausschlaggebend für den Sieg ist die sogenannte Neugeschäftsquote – also der prozentuale Anteil der staatlichen Förderkredite am gesamten neuen Kreditvolumen.
„Förderdarlehen für Kunden bestmöglich in die Finanzierung einzubinden, erfordert hohe Fachexpertise und Kundennähe der Berater“, betont Roland Reichert, Bereichsleiter bei der BayernLB. „Die hohe Förderkompetenz zahlt sich für Privatkunden ebenso aus wie für mittelständische Unternehmen oder landwirtschaftliche Betriebe.“
Wichtiger Motor für Ökologie und Innovation
Große Freude über die Auszeichnung herrscht auch in der Chefetage in Schweinfurt. Sparkassenvorstand Berthold Stahl sieht den Preis als Bestätigung für den eingeschlagenen Kurs: „Die Kredite der staatlichen Förderbanken sind eine gute Ergänzung bei der Gesamtfinanzierung. Sie helfen beispielsweise beim ökologischen Umbau, bei gewerblichen Innovations- und Digitalisierungsmaßnahmen und beim Unternehmensstart. Ich bin stolz, dass unsere Kundenberater dabei besonders erfolgreich waren.“
Stellvertretend für das gesamte Beratungsteam nahm Firmenkundenleiter Michael Wacker den Award entgegen.
Die „Förderprofis 2025“ in Bayern auf einen Blick
In den jeweiligen Regierungsbezirken sicherten sich folgende Sparkassen die Spitzenplätze im Fördergeschäft:
|Regierungsbezirk
|Ausgezeichnete Sparkasse
|Unterfranken
|Sparkasse Schweinfurt-Haßberge
|Mittelfranken
|Vereinigte Sparkassen im Landkreis Ansbach
|Oberfranken
|Sparkasse Kulmbach-Kronach
|Niederbayern
|Sparkasse Passau
|Oberpfalz
|Sparkasse Regensburg
|Schwaben
|Sparkasse Allgäu
|Oberbayern
|Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn
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