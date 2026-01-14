Nur noch wenige Karten für die erste Elferratssitzung der Grettschter Wasserelf
GRETTSTADT – In der Gemeinde Grettstadt laufen die Vorbereitungen für die bevorstehende Faschingssession auf Hochtouren: Die Faschingsvereinigung aus TSV 07 und Gesangverein 08 lädt unter dem humorvollen Motto „Logopädisch korrekt – strahlend perfekt!“ zu den beliebten Elferratssitzungen der Grettschter Wasserelf ein.
Eine besondere Premiere feiert in diesem Jahr Oliver Goldfuss, der erstmals als Gesellschaftspräsident an der Spitze der Narren steht und gemeinsam mit seinem Moderatorenteam ein abwechslungsreiches Programm aus Gardetanz, Live-Musik und spritzigen Wortbeiträgen präsentiert. Startschuss für die erste Sitzung ist am Samstag, 24. Januar 2026, um 19:11 Uhr in der Sporthalle Grettstadt.
Während die zweite und dritte Sitzung am 31. Januar sowie am 7. Februar bereits restlos ausverkauft sind, gibt es für Kurzentschlossene derzeit noch Karten für den Auftaktabend am 24. Januar. Die Grettschter Wasserelf verspricht eine mitreißende Mischung aus traditionellem Brauchtum und modernen Überraschungen, die alle Generationen in die Sporthalle locken soll. Als diesjährige Ordensspender unterstützen die Logopädische Praxis Christine Jehn sowie die Moran AG die Veranstaltung – eine Kooperation, die die enge Verbindung zwischen lokalem Gewerbe und dem ehrenamtlichen Faschingsengagement im Dorf unterstreicht.
Wer live dabei sein möchte, kann sich Karten im Vorverkauf über das „Grettschter Lädla“ sichern. Die Preise liegen je nach Platzwahl bei 16 Euro in Kategorie 2 oder 18 Euro in Kategorie 1. Da die Nachfrage erfahrungsgemäß groß ist und bereits zwei Termine vergriffen sind, empfiehlt der Verein eine zeitnahe Buchung. Oliver Goldfuss und die gesamte Wasserelf-Mannschaft freuen sich darauf, mit ihrem Publikum eine unvergessliche Session 2026 zu feiern und die Sporthalle in einen Hexenkessel der guten Laune zu verwandeln.
