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NVM-Tarifanpassung zum 1. August 2026

6. Juli 2026Letztes Update 6. Juli 2026
NVM-Tarifanpassung zum 1. August 2026
Symbolbild: 2fly4
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WÜRZBURG – Zum 1. August 2026 werden im Verkehrsverbund NVM (Nahverkehr Mainfranken) die Fahrpreise um 4,8 Prozent angepasst, um das bestehende Mobilitätsangebot in der Region langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln.

Der NVM stellt gemeinsam mit den Landkreisen, kreisfreien Städten sowie Verkehrsunternehmen ein flächendeckendes Nahverkehrsangebot für rund eine Million Menschen in Mainfranken bereit. Die Anpassung wird laut Verbund notwendig, um Qualität, Stabilität und Leistungsfähigkeit des Systems auch künftig gewährleisten zu können.

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Trotz der Erhöhung bleiben zentrale Abo-Modelle stabil: Das 365-Euro-Ticket behält seinen Preis bis zum 31. Juli 2027, ebenso bleibt das Deutschlandticket bis Ende 2026 unverändert. Damit sollen insbesondere Stammkundinnen und Stammkunden weiterhin von planbaren und günstigen Mobilitätslösungen profitieren.

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Die Anpassung liegt laut NVM im Vergleich bayerischer Verkehrsverbünde im Mittelfeld. Grundlage sind bundesweite Kostenentwicklungen im öffentlichen Nahverkehr, insbesondere im Bereich Personal, Energie und Fahrzeugunterhalt, die im sogenannten VDV-Warenkorb abgebildet werden.


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