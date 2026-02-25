OB Martin Heilig beglückwünscht Würzburger Preisträger des „Deutschen Lehrkräftepreises – Unterricht innovativ“
WUERZBURG IM LANDKREIS WUERZBURG – Das Projekt „Science Fair – Forschen für die Zukunft“ eines Lehrerteams des Würzburger Deutschhaus-Gymnasiums wurde heute in Berlin mit dem dritten Preis in der Kategorie „Deutscher Lehrkräftepreis – Unterricht innovativ“ 2025 ausgezeichnet. Oberbürgermeister Martin Heilig gratulierte den verantwortlichen Lehrpersonen zu diesem Erfolg und hob die Praxisnähe sowie den Einfluss auf die spätere Berufswahl der Jugendlichen hervor.
Seit fast 15 Jahren richtet sich „Science Fair“ an Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe mit dem Ziel, naturwissenschaftliches Forschen eigenverantwortlich und motivierend zu gestalten. Die Jugendlichen arbeiten über mehrere Monate an selbst gewählten Projekten und präsentieren ihre Ergebnisse einer Jury, wodurch sie reale Abläufe wissenschaftlicher Arbeit sowie soziale Kompetenzen erlernen. Das Projekt am Deutschhaus-Gymnasium wird von Holger Seefried in Zusammenarbeit mit Christiane Fenner, Ilona Landgraf, Hans Paulini und weiteren Fachlehrkräften koordiniert.
Ein besonderes Merkmal ist die Einbindung externer Mentoren, bei denen es sich zumeist um ehemalige Schülerinnen und Schüler in MINT-Studiengängen handelt. Die Jury des Lehrkräftepreises würdigte insbesondere die Selbstständigkeit der Achtklässler sowie die große Bandbreite der Themen mit Alltagsbezug. Das Team aus Würzburg gehört neben einer Lehrkraft aus Nürnberg zu den einzigen bayerischen Preisträgern des Jahres 2025, was auch durch die Kultusministerin Anna Stolz gewürdigt wurde.
Insgesamt wurden bundesweit 18 Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien vergeben, wobei die Preise mit 1.000 bis 2.000 Euro dotiert sind. Der Deutsche Lehrkräftepreis wird jährlich vom Deutschen Philologenverband (www.dphv.de) und der Heraeus Bildungsstiftung (www.heraeus-bildungsstiftung.de) verliehen, um herausragendes Engagement und innovative Unterrichtskonzepte sichtbar zu machen. Die Auswahl der Gewinner erfolgt dabei in einem zweistufigen Verfahren durch Experten und eine prominent besetzte Jury.
Wenn du mehr über die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger sowie die verschiedenen Kategorien erfahren möchtest, findest du alle Details unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.lehrkraeftepreis.de%2Fpreistraegerinnen%2F. Dort sind auch Informationen zu den Kriterien und dem Bewerbungsprozess für kommende Ausschreibungen hinterlegt. Das Projekt des Deutschhaus-Gymnasiums zeigt eindrucksvoll, wie moderner MINT-Unterricht abseits des klassischen Frontalunterrichts erfolgreich umgesetzt werden kann.
