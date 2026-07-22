OB Ralf Hofmann trifft ZF-Chef Matthias Miedreich: „Gutes Zeichen für den Standort Schweinfurt“

SCHWEINFURT – Oberbürgermeister Ralf Hofmann hat sich am Rande einer Betriebsversammlung von ZF mit dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, Matthias Miedreich, ausgetauscht. Beide Seiten werteten das erste persönliche Gespräch als positives Signal für den Standort Schweinfurt.

Vermittelt wurde das Kennenlernen durch ZF-Standortleiter Martin Mönig. Nach Angaben der Stadt stand vor allem der Austausch über die aktuellen Herausforderungen und die zukünftige Zusammenarbeit im Mittelpunkt.

„Gerade in den aktuell herausfordernden Zeiten brauchen wir den Austausch. Ich bedanke mich daher bei ZF-Standortleiter Martin Mönig, der diesen Kennenlerntermin vermittelt hat“, erklärte Oberbürgermeister Ralf Hofmann.

Das könnte Dich auch interessieren: Eisgeliebt am Dienstag: Zitrone*, Tomate-Banane*, Rose-Himbeere*, Pina-Colada*, Vanille, Haselnuss*, Tonka* und Basilikum Das Eisgeliebt-Team freut sich von Di-Sa 12:00 bis 17:30 Uhr auf Dich! *=vegan | Sorten wechseln im Laufe des Tages! #Schweinfurt @Eisgeliebt www.Eisgeliebt.cafe

Das Gespräch habe bei ihm einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. „Ich habe ein ehrliches Interesse an einem guten Austausch mit der Stadt, der Verwaltung und der politischen Spitze wahrgenommen. Mit Martin Mönig und dem Betriebsrat besteht bereits eine sehr gute und kontinuierliche Gesprächsebene. Dass sich nun auch der CEO Zeit genommen hat, werte ich bei allen Herausforderungen als gutes Zeichen für den Standort Schweinfurt“, so Hofmann weiter.

Nach Einschätzung der Stadt war das Treffen nicht nur Ausdruck gegenseitiger Wertschätzung, sondern auch ein wichtiges Signal für eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und der Stadt Schweinfurt.