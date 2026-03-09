Auto IU

OB-Wahl 2026 in Schweinfurt: Es wird eine Stichwahl zwischen Hofmann und Schulte geben

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
Bild: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT – Nach der heutigen Oberbürgermeisterwahl wird es eine entscheidende Stichwahl geben, da keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit von über 50 Prozent erreichen konnte. Als klarer Spitzenreiter geht Hofmann (SPD) mit 37,6 Prozent der Stimmen aus dem ersten Wahlgang hervor, gefolgt von Schulte (CSU), der 23,4 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen konnte.

Das Wahlergebnis zeigt eine deutliche Verteilung hinter den etablierten Kräften, aber auch die AfD (Felsner) ist mit 16,2 Prozent als drittstärkste Kraft stark vertreten. Für Labus (Freie Wähler), der bei 9,9 Prozent liegt, reicht das Ergebnis ebenfalls nicht für den Einzug in die nächste Runde.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
VERMISST - Bitte helft mit!

Die weiteren Kandidaten liegen deutlich hinter dem Führungsfeld zurück: Dr. Ulrike Schneider (Initiative ZUKUNFT.ÖDP) kommt auf 6,9 Prozent, gefolgt von Laschka mit 3,6 Prozent und Schöll mit 2,5 Prozent. Damit konzentriert sich das Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters nun auf das Duell zwischen Hofmann und Schulte in der kommenden Stichwahl.

Das könnte Dich auch interessieren:

BORA QVac Move Marinieren, aromatisieren und vakuumieren

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Quelle: Stadt Schweinfurt

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026

Mehr

Missbrauch von Nothilfemitteln – Schneller Fahndungserfolg der Bundespolizei

Missbrauch von Nothilfemitteln – Schneller Fahndungserfolg der Bundespolizei

9. März 2026
Ergebnisse der Kommunalwahl live im Rathaus

Ergebnisse der Kommunalwahl live im Rathaus

9. März 2026
Nationales Studiennetzwerk Intensivmedizin nimmt Arbeit auf

Nationales Studiennetzwerk Intensivmedizin nimmt Arbeit auf

9. März 2026
Geänderte Öffnungszeiten nach der Kommunalwahl

Geänderte Öffnungszeiten nach der Kommunalwahl

9. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)