OB-Wahl 2026 in Schweinfurt: Es wird eine Stichwahl zwischen Hofmann und Schulte geben
SCHWEINFURT – Nach der heutigen Oberbürgermeisterwahl wird es eine entscheidende Stichwahl geben, da keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit von über 50 Prozent erreichen konnte. Als klarer Spitzenreiter geht Hofmann (SPD) mit 37,6 Prozent der Stimmen aus dem ersten Wahlgang hervor, gefolgt von Schulte (CSU), der 23,4 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen konnte.
Das Wahlergebnis zeigt eine deutliche Verteilung hinter den etablierten Kräften, aber auch die AfD (Felsner) ist mit 16,2 Prozent als drittstärkste Kraft stark vertreten. Für Labus (Freie Wähler), der bei 9,9 Prozent liegt, reicht das Ergebnis ebenfalls nicht für den Einzug in die nächste Runde.
Die weiteren Kandidaten liegen deutlich hinter dem Führungsfeld zurück: Dr. Ulrike Schneider (Initiative ZUKUNFT.ÖDP) kommt auf 6,9 Prozent, gefolgt von Laschka mit 3,6 Prozent und Schöll mit 2,5 Prozent. Damit konzentriert sich das Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters nun auf das Duell zwischen Hofmann und Schulte in der kommenden Stichwahl.
Quelle: Stadt Schweinfurt
