Auto IU

OB-Wahl 2026 in Schweinfurt: Es wird eine Stichwahl zwischen Hofmann und Schulte geben

8. März 2026Letztes Update 8. März 2026
Bild: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT – Nach der heutigen Oberbürgermeisterwahl wird es eine entscheidende Stichwahl geben, da keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit von über 50 Prozent erreichen konnte. Als klarer Spitzenreiter geht Hofmann (SPD) mit 37,6 Prozent der Stimmen aus dem ersten Wahlgang hervor, gefolgt von Schulte (CSU), der 23,4 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen konnte.

Das Wahlergebnis zeigt eine deutliche Verteilung hinter den etablierten Kräften, aber auch die AfD (Felsner) ist mit 16,2 Prozent als drittstärkste Kraft stark vertreten. Für Labus (Freie Wähler), der bei 9,9 Prozent liegt, reicht das Ergebnis ebenfalls nicht für den Einzug in die nächste Runde.

Johanniter Hausnotruf testen
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Die weiteren Kandidaten liegen deutlich hinter dem Führungsfeld zurück: Dr. Ulrike Schneider (Initiative ZUKUNFT.ÖDP) kommt auf 6,9 Prozent, gefolgt von Laschka mit 3,6 Prozent und Schöll mit 2,5 Prozent. Damit konzentriert sich das Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters nun auf das Duell zwischen Hofmann und Schulte in der kommenden Stichwahl.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal Easy Fry Infrared: Die neue intelligente Heißluftfritteuse für schnelle, knusprige und saftige Mahlzeiten

Die neue Tefal Easy Fry Infrared Heißluftfritteuse kombiniert Infrarot-Oberhitze mit Unterhitze, um Speisen besonders schnell und knusprig zuzubereiten. Dank der innovativen Technik heizt das Gerät viermal schneller auf als herkömmliche Heißluftfritteusen und ermöglicht so ein sofortiges Garen ohne

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Daten lt. Auszählungsstand ca. 19:30 Uhr. Quelle: Stadt Schweinfurt

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

8. März 2026Letztes Update 8. März 2026

Mehr

Rauf auf´s Rad: ILE Mainschleife Plus-Tour geht in die vierte Runde

Rauf auf´s Rad: ILE Mainschleife Plus-Tour geht in die vierte Runde

8. März 2026
Auszählungsarbeiten: Rathaus Bad Kissingen am Montag geschlossen

Auszählungsarbeiten: Rathaus Bad Kissingen am Montag geschlossen

8. März 2026
Fähre Wipfeld: kein Fährbetrieb vom 09.03. bis 15.03.2026

Fähre Wipfeld: kein Fährbetrieb vom 09.03. bis 15.03.2026

8. März 2026
U17 des FC Schweinfurt 05 startet mit Remis ins Jahr 2026

U17 des FC Schweinfurt 05 startet mit Remis ins Jahr 2026

8. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)