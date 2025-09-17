Oberbürgermeister-Kandidatin Grätsch stinkt es – Sie spricht von einem „Schweinfurt im Wahlwunderland“

SCHWEINFURT – Oberbürgermeister-Kandidatin Grätsch ist sauer: Sie wundert sich, dass plötzlich aus den unterschiedlichsten „Quellen“ Kandidaten für die SPD und den Stadtrat auftauchen. Sie macht keinen Hehl daraus, dass sie das nicht gut findet: