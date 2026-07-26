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Oberbürgermeister lädt zum Stadtteilrundgang durchs Musikerviertel ein

26. Juli 2026Letztes Update 26. Juli 2026
Oberbürgermeister lädt zum Stadtteilrundgang durchs Musikerviertel ein
Ralf Hofmann - Fotomontage: 2fly4
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SCHWEINFURT, LKR. SCHWEINFURT – Oberbürgermeister Ralf Hofmann lädt am Donnerstag, 30. Juli, um 17 Uhr zu einer Stadtteilbegehung durch das Musikerviertel ein. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich vor Ort über den Stadtteil auszutauschen und Anregungen einzubringen.

Der Rundgang beginnt an der THWS und führt zu Fuß über das ehemalige Offizierskasino durch das Musikerviertel bis zur Carus-Allee. Begleitet wird Oberbürgermeister Ralf Hofmann unter anderem von den städtischen Referenten.

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Die Stadtteilbegehung soll den direkten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern fördern. Dabei besteht die Möglichkeit, Fragen zum Musikerviertel zu stellen, Stärken und Schwachstellen des Stadtteils anzusprechen sowie gemeinsam über mögliche Lösungsansätze zu diskutieren.

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