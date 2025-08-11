Oberbürgermeister Sebastian Remelé als Digitalpolitiker ausgezeichnet – Anerkennung für Glasfaserstrategie in Schweinfurt
SCHWEINFURT – Sebastian Remelé, Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt und Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Schweinfurt GmbH, wurde vom Bundesverband Breitbandkommunikation e.V. (BREKO) mit dem Titel „Digitalpolitiker“ ausgezeichnet. Die Ehrung würdigt sein langjähriges Engagement für den Glasfaserausbau und die digitale Transformation in Schweinfurt. Der BREKO hebt hervor, dass die Stadt unter Remelés politischer Führung frühzeitig auf den Ausbau von Glasfasertechnologie gesetzt hat.
Engagement für die digitale Zukunft
Die Auszeichnung ist Teil der BREKO-Initiative „Fiber for Future“, die sich an kommunale Entscheidungsträger richtet, die den Ausbau einer echten Glasfaserinfrastruktur aktiv vorantreiben. Remelé betonte, dass der Glasfaserausbau eine Investition in die Zukunft sei, da eine leistungsfähige digitale Infrastruktur ein entscheidender Standortfaktor für Wirtschaft, Bildung, Verwaltung und das tägliche Leben sei. Er bedankte sich bei den engagierten Teams der Stadtverwaltung, der Stadtwerke und der RegioNet.
Daniel Seufert, Senior Manager beim BREKO, lobte Remelés Entschlossenheit und betonte, dass Persönlichkeiten wie er entscheidend sind, um Kommunen in Deutschland in eine vernetzte Zukunft zu führen.
Die Stadtwerke als treibende Kraft
Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH investieren mit ihrer Tochtergesellschaft RegioNet in Millionenhöhe in den Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes. Tausende Haushalte sind bereits mit FTTH-Anschlüssen (Fiber to the Home) versorgt, und weitere Ausbauphasen sind in vollem Gange. Die Schaffung dieser zukunftssicheren Infrastruktur ist die Grundlage für Innovationen wie Smart City, Telemedizin und digitale Bildung. Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt GmbH, sieht die Auszeichnung als Anerkennung für die strategische Ausrichtung der Stadtwerke und ihr vorausschauendes Engagement für die digitale Infrastruktur.
