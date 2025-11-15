Auto IU
Oberbürgermeister Sebastian Remelé liest Kindern in der Stadtbücherei vor
SCHWEINFURT – Anlässlich des 22. Bundesweiten Vorlesetages am 21. November 2025 unter dem Motto „Vorlesen spricht Deine Sprache“ wird auch Oberbürgermeister Sebastian Remelé in der Stadtbücherei vorlesen.
Der diesjährige Aktionstag unterstreicht die verbindende Kraft des Vorlesens, die den Austausch fördert und die Grundlage zum Lesenlernen legt.
Details zur Vorleseaktion:
-
Datum: 21. November
-
Uhrzeit: 16:30 Uhr
-
Ort: Stadtbücherei Schweinfurt (Ebracher Hof)
-
Eintritt: Der Eintritt ist frei.
Das Motto des Tages ruft dazu auf, die eigene Sprache und Stimme zu nutzen, um vorzulesen und so Geschichten lebendig werden zu lassen.
