Oberndorfer Faustball-Damen ohne Sieg am siebten Spieltag
BAD LIEBENZELL / SCHWEINFURT – Am siebten Spieltag der Faustball-Bundesliga mussten die Frauen des TV Oberndorf (TVO) zwei Niederlagen hinnehmen und blicken nun dem Saisonende entgegen. Gegen die Gastgeberinnen vom TV Unterhaugstett zeigten die TVO-Damen eine kämpferische Leistung und hielten insbesondere in den Sätzen zwei und drei stark dagegen, verpassten jedoch den Satzgewinn knapp mit 0:3. Auch in der zweiten Partie gegen den TSV Calw reichte ein deutlicher Satzgewinn im dritten Durchgang nicht aus, um die 1:3-Niederlage abzuwenden.
Trotz der sportlichen Rückschläge wertet das Team die Spielzeit im Oberhaus als wertvolle Erfahrung. Ursina Sagstetter betonte, dass man bereits mit dem Abstieg gerechnet habe und der Fokus nun nach vorne auf die kommende Feldsaison gerichtet sei. Dennoch möchte sich die Mannschaft würdig aus der Hallensaison verabschieden und hofft auf einen positiven Abschluss vor heimischer Kulisse.
Zum Saisonfinale laden die Oberndorferinnen am kommenden Sonntag, den 01.02.2026, in die Georg-Wichtermann-Halle nach Schweinfurt ein. Beim letzten Heimspieltag der Saison setzt der TVO-Kader um Katharina Treuheit und die Sagstetter-Schwestern auf lautstarke Unterstützung der Fans, um noch einmal alles aus sich herauszuholen. Der Verein lädt alle Sportbegeisterten ein, die Mannschaft bei diesem finalen Auftritt in der Bundesliga anzufeuern.
