Auto IU

Oberndorfer Faustball-Damen ohne Sieg am siebten Spieltag

27. Januar 2026Letztes Update 27. Januar 2026
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

BAD LIEBENZELL / SCHWEINFURT – Am siebten Spieltag der Faustball-Bundesliga mussten die Frauen des TV Oberndorf (TVO) zwei Niederlagen hinnehmen und blicken nun dem Saisonende entgegen. Gegen die Gastgeberinnen vom TV Unterhaugstett zeigten die TVO-Damen eine kämpferische Leistung und hielten insbesondere in den Sätzen zwei und drei stark dagegen, verpassten jedoch den Satzgewinn knapp mit 0:3. Auch in der zweiten Partie gegen den TSV Calw reichte ein deutlicher Satzgewinn im dritten Durchgang nicht aus, um die 1:3-Niederlage abzuwenden.

Trotz der sportlichen Rückschläge wertet das Team die Spielzeit im Oberhaus als wertvolle Erfahrung. Ursina Sagstetter betonte, dass man bereits mit dem Abstieg gerechnet habe und der Fokus nun nach vorne auf die kommende Feldsaison gerichtet sei. Dennoch möchte sich die Mannschaft würdig aus der Hallensaison verabschieden und hofft auf einen positiven Abschluss vor heimischer Kulisse.

Zum Saisonfinale laden die Oberndorferinnen am kommenden Sonntag, den 01.02.2026, in die Georg-Wichtermann-Halle nach Schweinfurt ein. Beim letzten Heimspieltag der Saison setzt der TVO-Kader um Katharina Treuheit und die Sagstetter-Schwestern auf lautstarke Unterstützung der Fans, um noch einmal alles aus sich herauszuholen. Der Verein lädt alle Sportbegeisterten ein, die Mannschaft bei diesem finalen Auftritt in der Bundesliga anzufeuern.

Mehr

VERMISST - Bitte helft mit!
Bubmann-Messen Bauen-Wohnen-Ambiente 2025
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

27. Januar 2026Letztes Update 27. Januar 2026

Mehr

Schwerer Betriebsunfall – Arbeiter im Krankenhaus – Ermittlungen eingeleitet

Schwerer Betriebsunfall – Arbeiter im Krankenhaus – Ermittlungen eingeleitet

27. Januar 2026
Harte Rocker mit weichem Herzen für die Tafel Schweinfurt

Harte Rocker mit weichem Herzen für die Tafel Schweinfurt

27. Januar 2026
Hoher Sachschaden, weil ein PKW-Fahrer in Würzburg mit Sommerreifen durch die Gegend schlitterte

Hoher Sachschaden, weil ein PKW-Fahrer in Würzburg mit Sommerreifen durch die Gegend schlitterte

27. Januar 2026
Nach erneuter Sprengung eines Zigarettenautomaten – Polizei nimmt vier Tatverdächtige in Volkach fest

Nach erneuter Sprengung eines Zigarettenautomaten – Polizei nimmt vier Tatverdächtige in Volkach fest

27. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)